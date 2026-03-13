侍ジャパンのドジャース・山本由伸投手（２７）が１４日（日本時間１５日）、準々決勝・ベネズエラエ戦で先発する。２３年ＭＶＰアクーニャ（ブレーブス）、２２〜２４年に３年連続首位打者のアラエス（ジャイアンツ）ら強打者がそろうが、前日１２日に「全体的にすごくよくなっている。コントロールもより細かいところができてきているので、本当に自信を持って次のマウンドに上がりたいなと思います」と意気込んでいた右腕。２連覇へ米マイアミでの先陣を切る。

大舞台の強さは折り紙付きだ。負ければ終戦という重圧がかかる中でも結果を残してきた。２４年には２勝２敗だった地区シリーズのパドレス戦で先発し５回２安打無失点と快投。昨年、ブルージェイズとのワールドシリーズでも２勝３敗と追い込まれた第６戦で６回１失点で第７戦に望みをつなげると、３勝３敗の頂上決戦では９回途中から中０日で救援登板して、２回３分の２を無失点に抑えて胴上げ投手になり、シリーズＭＶＰに輝いた。

どんな舞台でも淡々とやるべきことに集中するからこそ、重圧に勝ってきた。「どの試合も同じ気持ち」というのが山本のポリシー。オープン戦であろうと、負けられない大一番だろうと、同じように調整、準備を整えてマウンドに上がる。どんな登板でも口癖のように「落ち着いて」平常心を保ってきた。ベネズエラ戦は、完全アウェーの空気になる可能性もあるが、エースにとっては関係ない。

５０球以上投げた場合は、中４日以上の休養が必要のため、今大会最後の登板となる。一方で球数制限は１次Ｒの６５球から、準々決勝は８０球に増える。「とにかくチーム一丸でやっていけたら勝てると思うので、全員で戦いたいなと思います」。プレミア１２、五輪、ＷＢＣ、日本シリーズ、ワールドシリーズで頂点を経験した優勝請負人が、２連覇への道筋を作っていく。（安藤 宏太）