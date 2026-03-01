ブンデスリーガ 25/26の第26節 レーバークーゼンとバイエルン・ミュンヘンの試合が、3月14日23:30にバイ・アレーナにて行われた。

レーバークーゼンはパトリック・シック（FW）、マリク・ティルマン（MF）、マーティン・テリヤー（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバイエルン・ミュンヘンはニコラ・ジャクソン（FW）、ルイス・ディアス（FW）、レナート・カール（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の6分に試合が動く。レーバークーゼンのパトリック・シック（FW）のアシストからアレイクス・ガルシア（MF）がゴールを決めてレーバークーゼンが先制。

42分にバイエルン・ミュンヘンのニコラ・ジャクソン（FW）にレッドカードが出され退場してしまう。

ここで前半が終了。1-0とレーバークーゼンがリードしてハーフタイムを迎えた。

レーバークーゼンは後半の頭から選手交代。マーティン・テリヤー（FW）からイブラヒム・マザ（MF）に交代した。

61分、バイエルン・ミュンヘンは同時に2人を交代。アレクサンダル・パブロビッチ（MF）、レナート・カール（MF）に代わりレオン・ゴレツカ（MF）、ハリー・ケーン（FW）がピッチに入る。

61分、レーバークーゼンが選手交代を行う。パトリック・シック（FW）からクリスチャン・コファン（FW）に交代した。

69分バイエルン・ミュンヘンが同点に追いつく。ミカエル・オリズ（FW）のアシストからルイス・ディアス（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

77分、レーバークーゼンは同時に2人を交代。アレイクス・ガルシア（MF）、モントレル・カルブレス（FW）に代わりエセキエル・パラシオス（MF）、ヨナス・ホフマン（MF）がピッチに入る。なお、アレイクス・ガルシア（MF）は負傷による交代とみられる。

84分にバイエルン・ミュンヘンのルイス・ディアス（FW）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、レーバークーゼンは56分にエセキエル・フェルナンデス（MF）、74分にロベルト・アンドリッヒ（MF）、90+5分にエドモンド・タプソバ（DF）に、またバイエルン・ミュンヘンは32分にヨナタン・ター（DF）、90+7分にスベン・ウルライヒ（GK）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-15 02:10:25 更新