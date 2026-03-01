ブンデスリーガ 25/26の第26節 ホッフェンハイムとウォルフスブルクの試合が、3月14日23:30にライン・ネッカー・アレーナにて行われた。

ホッフェンハイムはバズーマナ・トゥーレ（MF）、フィスニク・アスラニ（FW）、アレクサンダー・プラス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウォルフスブルクはモハメド・アムーラ（FW）、ジェナン・ペイチノビッチ（FW）、クリスティアン・エリクセン（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ウォルフスブルクに所属する塩貝 健人（FW）はベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

61分、ホッフェンハイムは同時に2人を交代。アレクサンダー・プラス（MF）、フィスニク・アスラニ（FW）に代わりグリシャ・プロメル（MF）、ティム・レンペール（FW）がピッチに入る。

63分、ウォルフスブルクが選手交代を行う。イェスパー・リンドストロム（MF）からアダム・ダギム（MF）に交代した。

64分、ウォルフスブルクが選手交代を行う。ジェナン・ペイチノビッチ（FW）からヨナス・ウィンド（FW）に交代した。

その直後の65分に試合が動く。ウォルフスブルクのクリスティアン・エリクセン（MF）のアシストからコンスタンティノス・クリエラキス（DF）がヘディングシュートを決めてウォルフスブルクが先制。

79分、ホッフェンハイムが選手交代を行う。レオン・アブドゥラフ（MF）からイーラス・ベブ（FW）に交代した。

80分、ウォルフスブルクが選手交代を行う。モハメド・アムーラ（FW）からパトリック・ビマー（FW）に交代した。

83分ホッフェンハイムが同点に追いつく。バズーマナ・トゥーレ（MF）のアシストからグリシャ・プロメル（MF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後もウォルフスブルクの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ウォルフスブルクに所属する塩貝 健人（FW）は出場しなかった。

2026-03-15 02:00:23 更新