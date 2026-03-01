プロ・リーグ 25/26の第29節 シャルルロワとルーベンの試合が、3月15日00:00にスタッド・デュ・ペイ・ド・シャルルロワにて行われた。

シャルルロワはオーレリアン・シャイドラー（FW）、パルフェ・ギアゴン（MF）、ヤコブ ナポレオン・ロムサース（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するルーベンは明本 考浩（MF）、チュクブイキム・イクウェメシ（FW）、ヘノク・テクラボ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ルーベンに所属する大南 拓磨（DF）はベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

ルーベンは後半の頭から2人が交代。ヘノク・テクラボ（MF）、ルカシュ・ラコミー（MF）に代わりティボー・フェルリンデン（FW）、ウーター・ジョージ（MF）がピッチに入る。

66分、シャルルロワが選手交代を行う。オーレリアン・シャイドラー（FW）からアントワン・コラッシン（MF）に交代した。

70分、ついに均衡が崩れる。ルーベンのティボー・フェルリンデン（FW）のアシストからオスカル・ヒル（DF）がゴールが生まれルーベンが先制する。

さらに74分ルーベンに貴重な追加点が入る。ノエ・デュセンヌ（DF）がヘディングシュートを決めて0-2。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ルーベンが0-2で勝利した。

なお、ルーベンに所属する明本 考浩（MF）はフル出場した。大南 拓磨（DF）は80分から交代で出場した。

2026-03-15 02:00:41 更新