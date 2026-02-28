第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で連覇を目指す日本は１４日（日本時間１５日午前１０時開始）、準々決勝・ベネズエラ戦に臨む。１３日（同１４日）は非公開で最終調整した日本はドジャース・大谷翔平投手（３１）が「１番・ＤＨ」で出場することが濃厚。１次ラウンド（Ｒ）では２本塁打を放ち、打率５割５分６厘、６打点。対するアクーニャ（ブレーブス）との「最強１番対決」を制す。先発・山本由伸投手（２７）は負ければ終戦の大一番では無類の強さを誇る。ドジャース、そして日本が誇る２枚看板が６大会連続準決勝進出へチームをけん引する。

ＷＢＣ２連覇へ向けた侍ジャパンの戦いが米マイアミで再び幕を開ける。今大会は１次Ｒだけで観客動員数が１３７万４２３２人。すでに史上最多を更新するほど注目度が高く、大谷が改めて正真正銘の世界一の選手であることを、知らしめる舞台にもなる。

東京Ｄでの１次Ｒでは、２本塁打を放つなど、９打数５安打、６打点の打率５割５分６厘。メジャーリーガーをそろえるベネズエラについて「ラインアップ、ピッチャー、ブルペン含めてレベルは高いと思う」と警戒心を強めている。

もちろん、チームに勢いを与えるのは切り込み隊長でもある大谷だ。先発はＲ・スアレス投手（３０）。昨年の地区シリーズでは３打数無安打と抑え込まれたが、リベンジに燃えている。１次Ｒ初戦の６日台湾戦では、１打席目に二塁打、２打席目に先制の満塁本塁打を放ち、チームは一気に上昇気流に乗った。その再現が期待される。

一方、ベネズエラの１番打者は、１８年に新人王、２３年にＭＶＰを大谷とそろって受賞したＲ・アクーニャ外野手（２８）。ベネズエラの看板選手だ。大谷は会場のローンデポパークで２３年３月にＷＢＣ制覇、２４年９月に「５０―５０」を達成し「いい思い出が多くある場所」だ。アクーニャも負けずに得意な球場で、球場別では本拠地以外では２番目に多い９本塁打で、打率３割５分３厘は１１試合以上出場した球場の中で最高だ。先頭打者のデキが試合を左右する可能性があり、大谷は「最強の１番」を証明したい。

侍ジャパンはこの日、試合会場となるローンデポパークなどで非公開練習。最終調整を行った。前日１２日の会見では「（ＷＢＣは）大会を重ねるごとに盛り上がっている。選手たちの情熱とか、試合にかける気持ちも見て取れる」と口にしていた大谷。メジャーのトップ選手が多く出場して大会は過去最高レベルとなってきた。同時に連覇は史上最も険しい道のりでもある。勝利すれば、１６日（日本時間１７日）の準決勝はプエルトリコとイタリアの勝者との対戦。決勝は、この日順当に準決勝に駒を進めた米国とドミニカ共和国のいずれかが勝ち上がる。いずれもメジャーのスター選手がそろう難敵だ。

山本の先発試合は昨季はレギュラーシーズン３０試合で、大谷が８本塁打。ＷＢＣではここまで２戦２本塁打と援護している。ワールドシリーズを制し、直後のＷＢＣで優勝したのは、１２年にジャイアンツ、１３年ドミニカ共和国のＳ・カシーヤ投手の１人だけ。Ｗ頂点への道を大谷が切り開いていく。（安藤 宏太）