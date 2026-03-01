◇第6回WBC準々決勝 イタリア―プエルトリコ（2026年3月14日 ヒューストン）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝が14日（日本時間15日）に行われる。日本が勝ち進めば準決勝の相手となるイタリア―プエルトリコ戦を前に、イタリア代表のジャック・カグリオン外野手（23＝ロイヤルズ）が会見を行った。

カグリオンは24年ドラフト1巡目（全体6番目）で指名された有望株。投打の二刀流として「大谷2世」とも呼ばれる中メジャー入りし、昨季は外野手としてメジャーデビューして62試合に出場した。今大会も1次ラウンドでは3試合に出場して打率・375、1本塁打、3打点をマークしている。

カグリオンは父がイタリア出身で母がプエルトリコ生まれ。その点を問われると「母が（プエルトリコの）ウマカオで生まれました。対戦できることにワクワクしている。母は、そこが自分の故郷ということもあって、どちらを応援すべきか少し複雑な心境のようですが。私は間違いなく楽しみです。相手チームにも知っている選手が結構いますから。今日はとても楽しい試合になる」と心待ちにしている様子だった。

プエルトリコではなく、なぜイタリアチームを選んだのかについては「プエルトリコ側から連絡があったのは、昨シーズンの終わりの頃、ここ数カ月のことだった。イタリアとは大学時代からずっと話をしていた。イタリアの方が先に声をかけてくれた」という。