ブンデスリーガ 25/26の第26節 ドルトムントとアウクスブルクの試合が、3月14日23:30にジグナル・イドゥナ・パルクにて行われた。

ドルトムントはマクシミリアン・バイアー（FW）、カリム・アデイエミ（MF）、マルセル・ザビッツァー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアウクスブルクはロドリゴ・リベイロ（FW）、アレクシ・クロードモーリス（FW）、ファビアン・リーダー（MF）らが先発に名を連ねた。

13分に試合が動く。ドルトムントのマクシミリアン・バイアー（FW）のアシストからカリム・アデイエミ（MF）がゴールを決めてドルトムントが先制。

ここで前半が終了。1-0とドルトムントがリードしてハーフタイムを迎えた。

59分ドルトムントが追加点。ユリアン・リエルソン（DF）のアシストからReggiani Luca（DF）がヘディングシュートで2-0。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ドルトムントが2-0で勝利した。

2026-03-15 01:30:20 更新