３戦ぶり先発の堂安律、３か月ぶり得点ならずも存在感抜群！７位フランクフルトは同じ監督が19年率いる最下位を１−０撃破

３戦ぶり先発の堂安律、３か月ぶり得点ならずも存在感抜群！７位フランクフルトは同じ監督が19年率いる最下位を１−０撃破