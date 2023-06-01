プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「タケノコご飯」 「カツオの竜田揚げ」 「シラスと豆腐の和風サラダ」 の全3品。
タケノコ、シラス、カツオなど、春の食材を十分に楽しめます。

【主食】タケノコご飯
タケノコの風味をいかすため薄味に仕上げました。

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調理時間：1時間10分
カロリー：332Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

水煮タケノコ  80g
油揚げ  1/2枚
＜調味料＞
  酒  大さじ1
  薄口しょうゆ  大さじ1/2
  塩  少々
お米  1合
だし汁  170~190ml
木の芽  適量

【下準備】

お米は炊く30分前に水洗いし、ザルに上げておく。水煮タケノコは食べやすい大きさに切る。油揚げは熱湯をかけ、細かいみじん切りにする。

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【作り方】

1. 炊飯器にお米と＜調味料＞の材料を入れ、適量の目盛りまでだし汁を足す。水煮タケノコと油揚げをのせてスイッチを入れる。

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1合のお米で作る場合は、1合の目盛りまでだし汁を足す。
2. 炊き上がったら、しゃもじで余分な水分を飛ばすように混ぜ合わせて器によそい、木の芽をのせる。

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【主菜】カツオの竜田揚げ
外はさっくり、なかはジューシー。たたきの残りで作れます。

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調理時間：45分
カロリー：255Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

カツオ  (たたき)200g
＜下味＞
  酒  小さじ2
  しょうゆ  小さじ2
  ショウガ汁  小さじ1
  ニンニク  (すりおろし)1/2片分
片栗粉  適量 グリーンアスパラ  2本 レモン  (くし切り)2個
揚げ油  適量

【下準備】

カツオはひとくち大に切り、＜下味＞の材料に30分程漬ける。

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【作り方】

1. グリーンアスパラは根元のかたい部分を切り落とし、かたい皮とハカマを取り除いてゆで、長さを3等分にする。揚げ油を170℃に予熱し始める。

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2. カツオの汁気を軽くきり、片栗粉をまぶして170℃の揚げ油に入れ、カラッと揚げる。器に盛り、グリーンアスパラとレモンを添える。

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【副菜】シラスと豆腐の和風サラダ
一品で満足度の高いごちそうサラダ。

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調理時間：10分
カロリー：276Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

絹ごし豆腐  1/2丁
春キャベツ  4~5枚
ミツバ  1/2束
たくあん  3~4cm
シラス干し  50g
温泉卵  2個
＜ドレッシング＞
  ゴマ油  大さじ1
  酢  大さじ1
  しょうゆ  大さじ1
  ショウガ  (すりおろし)小さじ2

【下準備】

絹ごし豆腐はひとくち大に切る。春キャベツはせん切りにし、水に放ってザルに上げ、水気をしっかりきる。

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ミツバは根を切り落とし、長さ3cmに切る。たくあんはせん切りにする。＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。

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【作り方】

1. 器に春キャベツ、絹ごし豆腐、ミツバ、たくあん、シラス干しを盛り合わせる。温泉卵をのせ、＜ドレッシング＞をかける。

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