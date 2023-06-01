【今日の献立】2026年3月15日(日)「タケノコご飯」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「タケノコご飯」 「カツオの竜田揚げ」 「シラスと豆腐の和風サラダ」 の全3品。
タケノコ、シラス、カツオなど、春の食材を十分に楽しめます。
【主食】タケノコご飯
タケノコの風味をいかすため薄味に仕上げました。
調理時間：1時間10分
カロリー：332Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
油揚げ 1/2枚
＜調味料＞
酒 大さじ1
薄口しょうゆ 大さじ1/2
塩 少々
お米 1合
だし汁 170~190ml
木の芽 適量
1合のお米で作る場合は、1合の目盛りまでだし汁を足す。
2. 炊き上がったら、しゃもじで余分な水分を飛ばすように混ぜ合わせて器によそい、木の芽をのせる。
【主菜】カツオの竜田揚げ
外はさっくり、なかはジューシー。たたきの残りで作れます。
調理時間：45分
カロリー：255Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
＜下味＞
酒 小さじ2
しょうゆ 小さじ2
ショウガ汁 小さじ1
ニンニク (すりおろし)1/2片分
片栗粉 適量 グリーンアスパラ 2本 レモン (くし切り)2個
揚げ油 適量
2. カツオの汁気を軽くきり、片栗粉をまぶして170℃の揚げ油に入れ、カラッと揚げる。器に盛り、グリーンアスパラとレモンを添える。
【副菜】シラスと豆腐の和風サラダ
一品で満足度の高いごちそうサラダ。
調理時間：10分
カロリー：276Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
春キャベツ 4~5枚
ミツバ 1/2束
たくあん 3~4cm
シラス干し 50g
温泉卵 2個
＜ドレッシング＞
ゴマ油 大さじ1
酢 大さじ1
しょうゆ 大さじ1
ショウガ (すりおろし)小さじ2
ミツバは根を切り落とし、長さ3cmに切る。たくあんはせん切りにする。＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。
タケノコ、シラス、カツオなど、春の食材を十分に楽しめます。
【主食】タケノコご飯
タケノコの風味をいかすため薄味に仕上げました。
©Eレシピ
調理時間：1時間10分
カロリー：332Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）水煮タケノコ 80g
油揚げ 1/2枚
＜調味料＞
酒 大さじ1
薄口しょうゆ 大さじ1/2
塩 少々
お米 1合
だし汁 170~190ml
木の芽 適量
【下準備】お米は炊く30分前に水洗いし、ザルに上げておく。水煮タケノコは食べやすい大きさに切る。油揚げは熱湯をかけ、細かいみじん切りにする。
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【作り方】1. 炊飯器にお米と＜調味料＞の材料を入れ、適量の目盛りまでだし汁を足す。水煮タケノコと油揚げをのせてスイッチを入れる。
©Eレシピ
1合のお米で作る場合は、1合の目盛りまでだし汁を足す。
2. 炊き上がったら、しゃもじで余分な水分を飛ばすように混ぜ合わせて器によそい、木の芽をのせる。
©Eレシピ
【主菜】カツオの竜田揚げ
外はさっくり、なかはジューシー。たたきの残りで作れます。
©Eレシピ
調理時間：45分
カロリー：255Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）カツオ (たたき)200g
＜下味＞
酒 小さじ2
しょうゆ 小さじ2
ショウガ汁 小さじ1
ニンニク (すりおろし)1/2片分
片栗粉 適量 グリーンアスパラ 2本 レモン (くし切り)2個
揚げ油 適量
【下準備】カツオはひとくち大に切り、＜下味＞の材料に30分程漬ける。
©Eレシピ
【作り方】1. グリーンアスパラは根元のかたい部分を切り落とし、かたい皮とハカマを取り除いてゆで、長さを3等分にする。揚げ油を170℃に予熱し始める。
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2. カツオの汁気を軽くきり、片栗粉をまぶして170℃の揚げ油に入れ、カラッと揚げる。器に盛り、グリーンアスパラとレモンを添える。
©Eレシピ
【副菜】シラスと豆腐の和風サラダ
一品で満足度の高いごちそうサラダ。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：276Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）絹ごし豆腐 1/2丁
春キャベツ 4~5枚
ミツバ 1/2束
たくあん 3~4cm
シラス干し 50g
温泉卵 2個
＜ドレッシング＞
ゴマ油 大さじ1
酢 大さじ1
しょうゆ 大さじ1
ショウガ (すりおろし)小さじ2
【下準備】絹ごし豆腐はひとくち大に切る。春キャベツはせん切りにし、水に放ってザルに上げ、水気をしっかりきる。
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ミツバは根を切り落とし、長さ3cmに切る。たくあんはせん切りにする。＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。
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【作り方】1. 器に春キャベツ、絹ごし豆腐、ミツバ、たくあん、シラス干しを盛り合わせる。温泉卵をのせ、＜ドレッシング＞をかける。
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