セリエA 25/26の第29節 インテル・ミラノとアタランタの試合が、3月14日23:00にジュゼッペ・メアッツァにて行われた。

インテル・ミラノはフランチェスコ・エスポジト（FW）、マルクス・テュラム（FW）、フェデリコ・ディマルコ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアタランタはジャンルカ・スカマッカ（FW）、ニコラ・ザレフスキ（MF）、ラザール・サマルジッチ（MF）らが先発に名を連ねた。

26分に試合が動く。インテル・ミラノのニコロ・バレッラ（MF）のアシストからフランチェスコ・エスポジト（FW）がゴールを決めてインテル・ミラノが先制。

ここで前半が終了。1-0とインテル・ミラノがリードしてハーフタイムを迎えた。

インテル・ミラノは後半の頭から選手交代。ペタル・スチッチ（MF）からヘンリク・ムヒタリアン（MF）に交代した。

52分、アタランタは同時に2人を交代。ジャンルカ・スカマッカ（FW）、ラザール・サマルジッチ（MF）に代わりニコラ・クリストビッチ（FW）、エデルソン（MF）がピッチに入る。

65分、アタランタは同時に2人を交代。ニコラ・ザレフスキ（MF）、セアド・コラシナツ（DF）に代わりカマルディーン・スレマナ（FW）、イサク・ヒエン（DF）がピッチに入る。

65分、インテル・ミラノは同時に2人を交代。フランチェスコ・エスポジト（FW）、フェデリコ・ディマルコ（DF）に代わりアンジュ・ボニー（FW）、ルイス・エンリケ（FW）がピッチに入る。

76分、アタランタが選手交代を行う。マルテン・デローン（MF）からシャルル・デケテラーレ（FW）に交代した。

76分、インテル・ミラノが選手交代を行う。ニコロ・バレッラ（MF）からダビデ・フラッテージ（MF）に交代した。

80分、インテル・ミラノが選手交代を行う。マヌエル・アカンジ（DF）からステファン・デフライ（DF）に交代した。

82分アタランタが同点に追いつく。ニコラ・クリストビッチ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、インテル・ミラノは21分にペタル・スチッチ（MF）、59分にカルロス・アウグスト（DF）に、またアタランタは21分にセアド・コラシナツ（DF）、90+5分にシャルル・デケテラーレ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-15 01:00:18 更新