イランをめぐる戦闘が始まってから2週間となりますが、イランの隣国イラクにあるアメリカ大使館が攻撃を受けるなど、被害がさらに拡大しています。

現地からの最新情報を中継でお伝えします。

戦闘開始から2週間。先ほど、エルサレムもミサイルの標的となり、地下2階のシェルターにいても、衝撃音が聞こえました。情勢は収束に向かうどころか、緊迫の度合いを増しています。

ロイター通信などによりますと、イラクの首都バグダッドにあるアメリカ大使館が14日、ミサイル攻撃を受け、ヘリポートから煙が上がりました。攻撃についてイラン側からの反応はありません。

一方、アメリカ軍は、イランの原油輸出の9割を担う拠点、カーグ島にある90以上の軍事施設の攻撃に成功したと発表しました。ただ、トランプ大統領は、「石油インフラは破壊しないことを選択した」と述べており、原油価格の一段の高騰を避ける狙いがあるとみられます。

これを受け、イランの革命防衛隊は、「アラブ首長国連邦にあるアメリカの関連施設も正当な攻撃対象だ」とする声明を出しました。アラブ首長国連邦の住民に対し避難を呼びかけていて、報復する姿勢を見せています。

こうした中、イスラエルは、徹底的にイランを攻撃する構えで、この方針を国民の多くが支持しています。

イスラエルの市民は──

「2年おきに繰り返される小規模な軍事作戦なんてもうまっぴらだ。やるなら、とことんやり抜いて、この戦争を終わらせてほしい。この先50年間、僕たちが安心して暮らせる中東にしてほしいんだ」

イスラエルの強硬姿勢に歩調を合わせて、トランプ大統領が攻撃をエスカレートさせていく可能性もあり、戦闘は泥沼の長期戦に突入する瀬戸際に立ってます。