フルラ春夏コレクション新作バッグ登場♡ミラノに着想の上品トート

1927年創業のイタリアンレザーブランド「フルラ」から、ミラノの街並みにインスピレーションを受けた春夏コレクションが登場。控えめな外観の中に美しさと知性が息づく都市ミラノの空気感を表現した新作バッグ「フルラ ディバイド イット」がラインナップされています。上質な素材使いと洗練されたフォルムが魅力のバッグは、日常からお出かけまで幅広く活躍。イタリアンメイドのクラフツマンシップを感じられる注目のアイテムです。

ミラノに着想した洗練デザイン



フルラの2026年春夏コレクションは、都市ミラノの静かなエレガンスからインスピレーションを受けて誕生しました。

一見控えめな建物のファサードの奥に広がる美しさや知性、そして街に流れる洗練された空気感がコレクション全体のムードを形づくっています。

素材、カラー、テクスチャーの絶妙なバランスにより、イタリアンメイドならではのクラフツマンシップをモダンに表現。

さりげない美しさを大切にする、大人の女性にふさわしいバッグコレクションとなっています。

サラリシアーシリーズのパンツ登場♡薄くて軽いのに小尻メイク叶う補整インナー

新アイコン「フルラ ディバイド イット」



新作バッグ「フルラ ディバイド イット」は、ブランドのアーカイブから復刻されたデザインをベースに誕生した新たなアイコンバッグ。フェミニニティと構築的な美しさを兼ね備えたデザインが魅力です。

アシンメトリーなディテールと洗練されたラインが、まるで建築のような端正な印象を演出。

モデル名の由来でもある斜めの内部ディバイダー（仕切り）は、L字構造の独自フォルムを生み出し、使いやすさと美しさを両立しています。

素材は上質なスムースレザーをはじめ、キャンバスやフォーラフィア素材など春夏らしい軽やかなテクスチャーを採用。爽やかなカラーパレットが、さまざまなシーンに寄り添います。

ミニトート＆Sトートの2サイズ展開



フルラ ディバイド イット ミニトート



価格：49,500円～52,800円

サイズ：W17×H16×D9.5cm

カラー：アネモネピンク／アボカド／トフィー／タバコ／ライトブルー

フルラ ディバイド イット Sトート



価格：55,000円～62,700円

サイズ：W23×H22×D12cm

カラー：ネロ／アボカド／トフィー／タバコ／ライトブルー／マシュマロ

「フルラ ディバイド イット」は、ミニトートとSトートの2サイズで展開されています。

コンパクトで可愛らしいミニトートから、収納力のあるSトートまで、用途に合わせて選べるのも嬉しいポイント。

シンプルながら存在感のあるデザインで、毎日のコーディネートに上品なアクセントを添えてくれます。

*小物等は商品に含まれません。

春夏コーデを彩る上品バッグ



フルラの春夏コレクションから誕生した「フルラ ディバイド イット」は、ミラノの静かなエレガンスと現代的なデザインを融合させた注目バッグ。

建築的なフォルムと美しいカラーが、日常のスタイルにさりげない洗練をプラスしてくれます♡

春夏のお出かけや通勤スタイルにもぴったりのバッグとして、今季のワードローブに取り入れてみてはいかがでしょうか。