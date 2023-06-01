千葉・館山の絶品名物！豚バラとお揚げゴロゴロのおにぎり『ごんじゅう』をご存じ？

みんな大好き甘辛味、豚肉と油揚げがたっぷり入って食べごたえ満点！千葉県館山市の郷土おにぎり「ごんじゅう」を知っていますか？

古くは出雲の国へお参りに出かける人々の安全を祈って出発時に食べられており、現在では秋祭りで神輿を担ぐ人々にふるまわれているそう。つまり、ここぞという時に元気をチャージする、昔からながらの「パワー飯」！ちょっと頑張りたい日や、誰かを応援したい日のお弁当にぴったりです。

『ごんじゅう』のレシピ

材料（作りやすい分量・おにぎり8個分）

油揚げ……2枚

堅めに炊いた炊きたてのご飯……2合（360ml）分

豚バラ薄切り肉……150g

削り節……2パック（約8g）



〈A〉

しょうゆ……大さじ2

酒……大さじ1

みりん……大さじ1

砂糖……小さじ1

水……80ml

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

油揚げは両面に熱湯をかけて油抜きをし、ペーパータオルで水けを拭き、縦半分に切ってから横に幅1cmに切る。豚肉は幅1cmに切る。フライパンに削り節1パックを入れて中火でかるくいり、パラッとしたら取り出す。

（2）具材を炒め煮にする

同じフライパンに残りの削り節1パック、Aと豚肉を入れ、中火にかけて炒め煮にする。肉の色が変わってきたら油揚げを加え、煮汁がなくなるまで炒める。

（3）ご飯に混ぜ込んで握る

炊きたてのご飯に2を入れ、しゃもじで切るようにして混ぜ、1の削り節を加えてさらに混ぜる。8等分にしておにぎりにする。

最後に加える、炒った鰹節の香りもごちそう！時間がある時に具材を作りおきしておけば、あとは混ぜ込んで握るだけ。朝でもパパッと作れますよ。

（『オレンジページ』2026年3月2日号より）