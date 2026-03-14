三笘薫、森保J英遠征メンバー発表前最終戦は欠場…ブライトン指揮官は前日会見で状態説明「怪我はなく痛みが問題」
[3.14 プレミアリーグ第30節 サンダーランド - ブライトン]
ブライトンのMF三笘薫が14日のプレミアリーグ第30節・サンダーランド戦(日本時間24時キックオフ)でメンバーから外れた。前節の試合で左足首を痛めた影響によるものとみられ、日本代表のイギリス遠征メンバー発表前ラストマッチは欠場することになった。
三笘は今月4日のアーセナル戦(●0-1)に先発出場したが、前半11分のシュート時に相手選手と接触して左足首を捻った。その後は痛みを感じているような素ぶりを見せながらプレーを続けたものの前半終了とともに交代していた。
翌週はFAカップの開催に伴ってリーグが休みだったため、今節が中9日で迎えるアーセナル後の初戦となる。ファビアン・ヒュルツェラー監督は前日会見で「スキャンしたところ怪我はないので痛みが問題。彼が痛みに対処できるかだ」と説明して重いものではないことを示し、「今日のトレーニング(前日練習)を終えてから判断するよ」と話していたが今節は欠場となった。
21日の次節・リバプール戦を終えると国際Aマッチウィークに突入。日本代表は今月19日にスコットランド代表とイングランド代表と対戦するメンバー発表を予定しており、今月下旬のイギリス遠征で両チームと対戦する。ブライトン指揮官は三笘について代表活動には支障がない見通しか訊かれて「そう思う(参加できる)」と楽観視しているものの、参加可否が注目される。
ブライトンのMF三笘薫が14日のプレミアリーグ第30節・サンダーランド戦(日本時間24時キックオフ)でメンバーから外れた。前節の試合で左足首を痛めた影響によるものとみられ、日本代表のイギリス遠征メンバー発表前ラストマッチは欠場することになった。
三笘は今月4日のアーセナル戦(●0-1)に先発出場したが、前半11分のシュート時に相手選手と接触して左足首を捻った。その後は痛みを感じているような素ぶりを見せながらプレーを続けたものの前半終了とともに交代していた。
21日の次節・リバプール戦を終えると国際Aマッチウィークに突入。日本代表は今月19日にスコットランド代表とイングランド代表と対戦するメンバー発表を予定しており、今月下旬のイギリス遠征で両チームと対戦する。ブライトン指揮官は三笘について代表活動には支障がない見通しか訊かれて「そう思う(参加できる)」と楽観視しているものの、参加可否が注目される。