神戸左SB永戸勝也が自画自賛の1G1A「手ごたえは完璧」「対応した選手が左足を気にしていたので右足に切り替えた」
[3.14 J1百年構想リーグWEST第6節 名古屋0-3神戸 豊田ス]
名古屋守備陣を翻弄した。ヴィッセル神戸の左SBで先発したDF永戸勝也は前半12分、左サイドからカットインしてクロスを上げると、ゴール前の小松蓮の頭にピンポイントに当てて、先制点をアシストする。
「右サイドからのいい展開があったので、とにかくクロスで終わろうと思った。対応した選手が左足を気にしていたので、右足に切り替えた。中に小松選手だけじゃなくて、武藤選手だったり高さで勝負できる選手がいるので、とにかく空間で引っかからないようなボールを上げることを意識しました」
さらに2-0として迎えた後半43分には敵陣ゴール前でルーズになったボールをエリア手前から左足ダイレクトで狙う。「手ごたえは完璧というか、狙った通りのコースとスピードに行った」。永戸自身も自画自賛するゴールを突き刺し、勝利を決定づけた。
ミヒャエル・スキッベ監督を迎えて新たな船出をした今季の神戸だが、永戸自身はすでに信頼を感じながらプレーできているという。「キャンプもしっかりとこなしてきて、監督も信頼して使ってくれている。コンディションも上がっていると思うので、それに応えられるようにしたい」。ACLEの激闘から中2日の一戦で「後半は流石に疲労が来た」と頭をかいた永戸だが、「まだまだできるかなと思います」と話すほど、今は充実度が上回っている様子だ。
「(スキッベ監督には)だいぶ自由にやらせてもらえているので、自分のやりたいプレーが出せる。相手にとってもバリエーションがあって守り辛い状況が作れていると思う。去年は去年で同じ仕事をやり続けることで攻め続けることがあったけど、今年は違った攻め方だったり、相手を困らせるという意味ではいい状態にあると思うので、継続していければと思います」
背負うのは常勝軍団としての誇り。百年構想リーグのタイトルももちろんだが、4月にセントラル開催を予定しているACLEノックアウトステージへの意欲も十分にしている。「百年構想のタイトルを獲ることを狙っているし、ACLEのチャンピオンになることを目標にしている。まずは4月半ばに状態を上げていけるようにしていければいいのかなと思います」。佐々木大樹らとの好連携から生まれる左サイドからの攻撃が、スキッベサッカーの魅力を深める。
(取材・文 児玉幸洋)
名古屋守備陣を翻弄した。ヴィッセル神戸の左SBで先発したDF永戸勝也は前半12分、左サイドからカットインしてクロスを上げると、ゴール前の小松蓮の頭にピンポイントに当てて、先制点をアシストする。
「右サイドからのいい展開があったので、とにかくクロスで終わろうと思った。対応した選手が左足を気にしていたので、右足に切り替えた。中に小松選手だけじゃなくて、武藤選手だったり高さで勝負できる選手がいるので、とにかく空間で引っかからないようなボールを上げることを意識しました」
ミヒャエル・スキッベ監督を迎えて新たな船出をした今季の神戸だが、永戸自身はすでに信頼を感じながらプレーできているという。「キャンプもしっかりとこなしてきて、監督も信頼して使ってくれている。コンディションも上がっていると思うので、それに応えられるようにしたい」。ACLEの激闘から中2日の一戦で「後半は流石に疲労が来た」と頭をかいた永戸だが、「まだまだできるかなと思います」と話すほど、今は充実度が上回っている様子だ。
「(スキッベ監督には)だいぶ自由にやらせてもらえているので、自分のやりたいプレーが出せる。相手にとってもバリエーションがあって守り辛い状況が作れていると思う。去年は去年で同じ仕事をやり続けることで攻め続けることがあったけど、今年は違った攻め方だったり、相手を困らせるという意味ではいい状態にあると思うので、継続していければと思います」
背負うのは常勝軍団としての誇り。百年構想リーグのタイトルももちろんだが、4月にセントラル開催を予定しているACLEノックアウトステージへの意欲も十分にしている。「百年構想のタイトルを獲ることを狙っているし、ACLEのチャンピオンになることを目標にしている。まずは4月半ばに状態を上げていけるようにしていければいいのかなと思います」。佐々木大樹らとの好連携から生まれる左サイドからの攻撃が、スキッベサッカーの魅力を深める。
(取材・文 児玉幸洋)