神戸左SB永戸勝也が自画自賛の1G1A「手ごたえは完璧」「対応した選手が左足を気にしていたので右足に切り替えた」

神戸左SB永戸勝也が自画自賛の1G1A「手ごたえは完璧」「対応した選手が左足を気にしていたので右足に切り替えた」