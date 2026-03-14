FAKE TYPE.が本日3月14日、福岡・BEAT STATIONにて、約2年ぶりの全国ツアー＜LIVE TOUR 2026 “COPY CATS”＞の初日公演を開催した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。

SOLD OUTとなった福岡公演のフロアを埋めたのは、ショーのお楽しみコーナーでディープな楽曲知識を披露するようなコアファンたち。彼らの魅力については、世の中に潜む“FAKE”を突くシニカルな歌詞や、POPにしてアングラな非凡なトラックなど、作品を中心に語られることも多く、コアシーンのアーティストという認識があるかもしれない。また、FAKE TYPE.のミュージックビデオはアニメーションの印象が強く、生身の彼らがどんなライブを繰り広げているかを知らない人も少なくないだろう。

しかし、2年ぶりの全国ツアー初日にFAKE TYPE.が見せたのは、ディープとかPOPとか、装飾的とか飾らないとか、コアファンとかライト層とか、曲を知っているとか知らないとか、そんな垣根を軽々と超越したエンターテイメントであり、確実にパワーアップしたふたりの姿だった。

約1ヶ月間にわたって全国5箇所を回る＜COPY CATS＞は、ファイナルとなる4月17日の神奈川・KT Zepp Yokohamaまで、まだまだ進化を遂げそうだ。なお、同ツアーのチケットはほとんどの会場がSOLD OUTしているとのこと。

撮影◎Shotaro Yaoita (NEWFATGLORYFILMS)

■＜FAKE TYPE. LIVE TOUR 2026 “COPY CATS”＞

3月14日(土) 福岡・BEAT STATION ※SOLD OUT

3月22日(日) 北海道・札幌cubegarden ※SOLD OUT

3月27日(金) 愛知・名古屋THEBOTTOMLINE

4月11日(土) 大阪・BIG CAT ※SOLD OUT

4月17日(金) 神奈川・KT Zepp Yokohama