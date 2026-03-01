AI活用で北海道の警備を強化！ セントラル警備保障 北海道クリーン・システム「業務提携」

記事ポイント セントラル警備保障と北海道クリーン・システムが業務提携しました。北海道エリアで次世代警備サービスの構築を進めます。AIや警備ロボットを活用した警備体制の強化を目指します。 セントラル警備保障と北海道クリーン・システムが業務提携しました。北海道エリアで次世代警備サービスの構築を進めます。AIや警備ロボットを活用した警備体制の強化を目指します。

セントラル警備保障と北海道クリーン・システムが、北海道エリアでの次世代警備サービス構築に向けて業務提携しました。

AIなどの先端技術と現場の警備体制を組み合わせることで、警備サービスの強化を目指す内容です。

セントラル警備保障 北海道クリーン・システム「業務提携」

提携発表日：2026年3月14日対象エリア：北海道主な内容：次世代警備サービスの構築活用技術：AI、警備ロボット、カメラ、センサー

今回の提携では、セントラル警備保障が持つ先端技術と、北海道クリーン・システムが持つ地域での警備体制を組み合わせます。

人手不足が課題になる中で、北海道エリアに適した効率的な警備体制づくりを進める狙いがあります。

警備業界では、安全性の確保に加えて、より広いエリアを効率よく管理する仕組みが求められています。

今回の連携は、そうした課題に対して人と技術を組み合わせて対応する取り組みです。

AIを活用した警備体制

公開図では、警備員の位置情報やウェアラブルカメラ、入館ゲート、監視カメラ、警備ロボットなどの情報を集約する構成が示されています。

集約した情報をもとに、状況に応じた提案や指示につなげる仕組みを想定しています。

複数の設備や人員を横断して管理することで、従来より広域で効率的な警備運用を目指します。

北海道エリアでの警備需要に対応するため、両社は地域に合ったサービスの構築を進めます。

AIや各種設備を組み合わせた警備体制は、今後の現場運用を支える手段のひとつになりそうです。

今回の提携は、技術活用と地域密着の体制を組み合わせる動きとして位置づけられます。

セントラル警備保障 北海道クリーン・システム「業務提携」の紹介でした。

よくある質問

Q. 今回の業務提携はどのエリアが対象ですか？

北海道エリアを対象に次世代警備サービスの構築を進めます。

Q. どのような技術の活用を想定していますか？

AIや警備ロボット、カメラ、センサーなどを活用した警備体制を想定しています。

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