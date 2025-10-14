昨年限りで現役を引退した元巨人の長野久義氏（４１）の引退試合が１４日、東京ドーム（オープン戦、巨人−日本ハム）で行われ、最終打席で中前打を放ち、大歓声に包まれた。

シンガーソングライターのｍｉｌｅｔがＳＮＳに「夢が叶いました 言葉にできないくらい嬉しいです。（実際言葉が出てこずアワワワ状態でした）」と記し、応援グッズを持って長野氏と２ショット撮影した写真をアップした。「一生の、宝物の思い出です。長野選手とお会いできてお話しできたこと、いまだに信じられないです。長野選手、ありがとうございました！そして本当にお疲れ様でした！いままで長野選手の戦う姿を観て、数えきれないくらい感動して勇気をもらってきました。今までもこれからもずっと私のヒーローです。大好きです」と記した。

「おぉ〜っ！凄いやん」「完全に１ファンの顔になってる可愛い」「わぁ〜羨ましい」「ええぇぇお話しできたの！！？よかったね！！」「とても幸せそう」「嬉しい感じが表情にめっちゃ出てる微笑ましいです！」と反応する投稿が集まっている。