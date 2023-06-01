【キューティーハニーNOVA】 2027年1月 発売予定 価格：25,300円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

MAGI ARTSより、2027年1月に発売予定の1/6スケールフィギュア「キューティーハニーNOVA」。こちらは、「キューティーハニー」生誕50周年企画で生まれた作品「キューティーハニーNova」から、主人公の「キューティーハニー」を立体化したものだ。

メインキャラクターのデザインを担当したのは、「バニースーツ プランニング」シリーズなどでも知られるイラストレーターの高峰ナダレ氏である。今回のフィギュアでも、同氏の作風も含め、キャラクターの魅力が見事に再現されている。

フィギュアの素材はPVCとABSで、台座部分を含む全高は約265mmだ

原作よりも、若干童顔に見えるこちらのキューティーハニー。より活発でエネルギッシュな雰囲気が漂っており、大きく開けた口元や緑色の大きな瞳など、小さな顔の中に可愛らしいパーツがギュッと詰め込まれている。

彼女のショートヘアも印象的だ。頭頂部から、鋭く尖ったアホ毛が飛び出しているほか、まるでトゲが出ているかのように、あらゆる方向に髪が伸びているデザインもユニークだ。角度を変えると、異なる表情も見えてくるので、いつまでも飽きずに眺めていたくなる魅力がある。

今風の顔立ちだ

頭頂部からアホ毛が飛び出している

手でポーズをとっている

セクシーなスタイルの衣装もキューティーハニーの特徴で、こちらは少しテカリ気味の素材感や細かなデザインまでしっかり再現されている。手には剣を持っており、こちらは剣身部分がピンクになっているなど、見た目も個性的だ。

大きなバストも魅力のひとつ！

衣装のテカった素材感も素晴らしい

手には剣を握り締めている

スーツの下半身部分は、“美女×メカ”という魅力をより強調したデザインになっている。お尻のあたりからふんわりとした透明感のある布が伸びており、こちらはクリアパーツで再現されている。台座部分は、英字で作品名が書かれており、こちらもスタイリッシュだ。

太もものパーツ類はサイバーなデザインだ

付属の差し替えパーツ

台座のデザインもカッコイイ

こちらの「キューティーハニーNOVA」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。実物のサイズ感や出来映えが気になるという人は、この機会にお店に遊びに行って自分の目で確かめてみよう！

【フォトギャラリー】

(C) Go Nagai／Dynamic Planning