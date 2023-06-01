【初音ミク×さいとうなおき 初音ミクのフィギュアをつくってみた！～お絵描きver.～ 】 2026年10月 発売予定 価格：38,500円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

タイトーのフィギュアブランド「spiritale（スピリテイル）」より、2026年10月に発売予定の1/7スケールフィギュア「初音ミク×さいとうなおき 初音ミクのフィギュアをつくってみた！～お絵描きver.～ 」。こちらは、spiritale×初音ミク×さいとうなおき氏による特別企画で生まれた「初音ミク」を立体化したものだ。

フィギュアの元となったのは、イラストレーターのさいとうなおき氏の生配信で描かれた「お絵描き」をテーマにした初音ミクのイラストである。全体的にカラフルな色合いになっており、見ているだけで楽しい気分にさせてくれる作品だ。

フィギュアの素材はPVCとABS、鉄で、台座部分を含む全高は約340mmだ

大きく開けた口から、鋭く尖った八重歯が飛び出しており、若干やんちゃな雰囲気が漂っているこちらのミク。大きな瞳の中には黄色い星がキラリと光っているなど、マンガチックなデフォルメが加えられている点もユニークだ。

彼女のトレードマークと言えば、長いツインテールの髪型だが、こちらには「可愛い」の文字やペンなどを模ったアクセサリーが多数付けられている。頭の上にはツールバー風の天使の輪が浮かんでおり、こちらも作品のテーマにピッタリだ。

キュートすぎるこの表情

頭の上に天使の輪が浮かんでいる

髪には色々なアクセサリーが付けられている

ミクが手に持っているのは、巨大なデジタルペンだ。長い髪の左右には、白猫と黒猫が浮かんでいる。ちなみにこの2匹の猫たちだが、よく見ると目の形が「E」や「G」になっている。こちらは、お絵描きソフトでよく使われるショートカットキーをモチーフにしたものだ。

ペンの部分は電池で光るギミックが仕込まれている

消しゴムを抱えた白猫の目は「E」の形になっている

ペンキを抱えた黒猫の目は「G」だ

デジタルツールだけではなく、木製のフレームなど、昔ながらのアートスタイル的な要素も作品の中に盛り込まれている点も面白い。それに加えて、台座部分に付けられたスーツケースからは花が飛び出しており、こちらも様々な彩りを添えている。

ペンのサイズはかなり大きめ

足にも木製のフレームが付けられている

スーツケースから花が飛び出している

こちらの「初音ミク×さいとうなおき 初音ミクのフィギュアをつくってみた！～お絵描きver.～ 」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。予約の締め切りは3月23日までとなっているので、どうしても手に入れたいという人は、早めに予約を済ませておこう。

【フォトギャラリー】

Art by さいとうなおき (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net