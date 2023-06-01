【S.H.Figuarts ドドリア＆ザーボン-たったひとりの最終決戦-】 3月15日23時 予約締切 9月 発送予定 価格：18,150円

BANDAI SPIRITSは、フィギュア「S.H.Figuarts ドドリア＆ザーボン-たったひとりの最終決戦-」の予約をプレミアムバンダイにて本日3月15日23時まで受け付けている。価格は18,150円。発送は9月の予定。

「ドラゴンボールZ」より「ドドリア＆ザーボン」がS.H.Figuartsにセットで登場。「たったひとりの最終決戦～フリーザに挑んだZ戦士孫悟空の父～」に合わせた彩色が施されており、劇中シーンを彷彿とさせる新規造形の表情パーツが付属している。

「ドドリア」には光線エフェクトパーツ、光線用支柱台座一式、光線用交換表情パーツが付属。劇中にて「バーダック」へ放った光線を再現できる。「ザーボン」には新規造形で腕組みパーツが付属する。

ボーナスパーツとして「S.H.Figuarts バーダック-たったひとりの最終決戦-」に活用できる「交換用表情パーツ」が付属している。

「S.H.Figuarts ドドリア＆ザーボン-たったひとりの最終決戦-」

・サイズ

ドドリア 全高約160mm

ザーボン 全高約160mm

・素材：PVC、ABS

【商品内容】

ドドリア本体

ドドリア用交換用手首パーツ左右各3種

ドドリア用交換用表情パーツ3種

ドドリア用スカウター

ドドリア用光線エフェクトパーツ

ドドリア用光線用支柱台座一式

ザーボン本体

ザーボン用交換用手首パーツ左2種右3種

ザーボン用交換用表情パーツ3種

ザーボン用スカウター

ザーボン用スカウター用前髪パーツ

ザーボン用交換用後ろ髪パーツ

ザーボン用交換用腕組みパーツ

＜ボーナスパーツ＞

S.H.Figuarts バーダック-たったひとりの最終決戦-用交換用表情パーツ

(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション

※発売日は流通により前後する場合があります。