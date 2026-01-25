◇ノルディックスキー・ジャンプ Ｗ杯（１４日、ノルウェー・オスロ）

女子個人第２９戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３４メートル）が行われ、２６年ミラノ・コルティナ五輪で２個のメダルを手にした丸山希（北野建設）は、合計２２６・１点で２位に入った。

１回目は絶好の向かい風を味方に力強く飛び出すと１２４・５メートルまで飛距離を伸ばし、６勝目を挙げた１月２０日の蔵王大会以来の１位で折り返した。最後に飛んだ２回目は、１２２・５メートルにとどまり、１回目５位だった女王Ｎ・プレブツ（スロベニア）に交わされたものの、３戦連続で表彰台に立ってみせた。

終盤に入っても勢いは止まらない。五輪後に再開されたＷ杯２戦はふた桁着順だったものの、５日の個人第２７戦から３戦連続で「定位置」を確保。Ｗ杯個人総合はプレブツにすでに決まっているとはいえ、その女王に食らいつき、３戦連続、１８度目の表彰台を引き寄せた。

４度目の五輪の混合団体で銅メダルを手にした高梨沙羅（クラレ）は９位、予選をトップ通過した伊藤有希（土屋ホーム）は１１位、勢藤優花（オカモトグループ）は１６位、宮嶋林湖（松本大）は２２位だった。