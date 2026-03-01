ラ・リーガ 25/26の第28節 ジローナとビルバオの試合が、3月14日22:00にエスタディ・モンティリビにて行われた。

ジローナはブラディスラフ・バナト（FW）、ジョエル・ロカ（FW）、アゼディン・ウナヒ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するビルバオはイニャキ・ウィリアムス（FW）、アレックス・ベレンゲル（FW）、オイアン・サンセト（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の4分に試合が動く。ジローナのビクトル・ツィガンコフ（FW）のアシストからウーゴ・リンコン（DF）がゴールを決めてジローナが先制。

ここで前半が終了。1-0とジローナがリードしてハーフタイムを迎えた。

ビルバオは後半の頭から2人が交代。ロベルト・ナバーロ（FW）、アンドニ・ゴロサベル（DF）に代わりゴルカ・グルセタ（FW）、ヘスス・アレソ（DF）がピッチに入る。

69分、ビルバオが選手交代を行う。ミケル・ハウレギサール（MF）からミケル・ベスガ（MF）に交代した。

70分、ジローナは同時に2人を交代。ブラディスラフ・バナト（FW）、フラン・ベルトラン（MF）に代わりクラウディオ・エチェベリ（MF）、イバン・マルティン（MF）がピッチに入る。

74分、ビルバオが選手交代を行う。オイアン・サンセト（MF）からニコ・セラーノ（FW）に交代した。

77分ジローナに貴重な追加点が入る。クラウディオ・エチェベリ（MF）のアシストからアゼディン・ウナヒ（MF）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

79分、ビルバオが選手交代を行う。イニャキ・ウィリアムス（FW）からウルコ・イゼタ（FW）に交代した。

82分、ジローナは同時に2人を交代。ジョエル・ロカ（FW）、アゼディン・ウナヒ（MF）に代わりアレックス・モレノ（FW）、アベル・ルイス（FW）がピッチに入る。

後半終了間際の90+2分ジローナが追加点。ビクトル・ツィガンコフ（FW）のアシストからクラウディオ・エチェベリ（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

その後もジローナの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ジローナが3-0で勝利した。

なお、ビルバオは73分にオイアン・サンセト（MF）、82分にアレックス・ベレンゲル（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-15 00:00:11 更新