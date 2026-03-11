文部科学省は、学級会や日直といった「日本型教育」のエジプトへの普及に取り組んでいる。

同国政府の要請を受け、日本の小中学校の管理職経験者を５０人規模で募集し、派遣する計画で、両国関係の発展につなげる狙いがある。

日本型教育は、小中学校などで行われている学級会や日直、掃除などの活動を取り入れたものだ。エジプトでは、２０１６年に当時の安倍首相とシシ大統領の首脳会談で発表した枠組み「エジプト・日本教育パートナーシップ」に基づき導入され、協調性や自主性を身につけられると好評を得ている。現在６９校で導入されており、５年以内に５００校に拡大する。

エジプトでは、独自に採用された日本の校長経験者１７人がスーパーバイザーとして活動しているが、日本型教育校の拡大に向けて人材確保が課題となっていた。１月に松本文科相がエジプトでシシ氏と会談した際に協力を求められ、同省として初めて人材募集を後押しすることになった。

採用の主体はエジプト政府で、契約期間は今年８月から２０２７年８月末まで。契約満了時に７０歳未満であることが条件。給与は月額２５００ドル（約４０万円）で、通訳のサポートもある。