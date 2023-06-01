【どこでもいっしょ めじるしアクセサリー】 3月第3週 発売予定 価格：各300円

「トロ」

バンダイは、ガシャポン「どこでもいっしょ めじるしアクセサリー」を3月第3週に発売する。全6種あり、価格は各300円。

本商品は、1999年に発売されたプレイステーション用ソフト「どこでもいっしょ」に登場するキャラクターたちをモチーフにしためじるしアクセサリー。クリアカラーのチャームで「トロ」、「クロ」、「リッキー」、「ピエール」、「ジュン」、「スズキ」の6種類がラインナップされている。

「クロ」

「リッキー」

「ピエール」

「ジュン」

「スズキ」

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