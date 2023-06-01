ガシャポン「どこでもいっしょ めじるしアクセサリー」3月第3週発売トロやクロ、リッキーたち全6種がラインナップ
【どこでもいっしょ めじるしアクセサリー】 3月第3週 発売予定 価格：各300円
(C)2026 Sony Interactive Entertainment Inc. Doko Demo Issyo is a trademark of Sony Interactive Entertainment Inc.
「トロ」
バンダイは、ガシャポン「どこでもいっしょ めじるしアクセサリー」を3月第3週に発売する。全6種あり、価格は各300円。
本商品は、1999年に発売されたプレイステーション用ソフト「どこでもいっしょ」に登場するキャラクターたちをモチーフにしためじるしアクセサリー。クリアカラーのチャームで「トロ」、「クロ」、「リッキー」、「ピエール」、「ジュン」、「スズキ」の6種類がラインナップされている。
「クロ」
「リッキー」
「ピエール」
「ジュン」
「スズキ」
(C)2026 Sony Interactive Entertainment Inc. Doko Demo Issyo is a trademark of Sony Interactive Entertainment Inc.