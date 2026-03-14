東京ヴェルディは14日、明治安田J1百年構想リーグEAST第6節で浦和レッズと対戦し、1-0で勝利。14分の染野唯月のゴールが決勝点となり、ヴェルディは今シーズン初となるクリーンシートでの勝利を収めた。



試合後、城福浩監督は「入りがミスマッチで、相手の方が少し優位性が出たかなと思いますが、10分過ぎから自分たちの形ではめに行けるシーンが多くなって、守備からリズムを取り始められた時に点が取れたことが非常に大きかった」とコメント。いい守備から試合のリズムを掴み、自分たちの時間帯でゴールが奪えたことが勝利に繋がったと振り返った。





また「後半は耐えながらもチャンスを作っていたし、2点目を決めきれなかったことは我々の課題」と今後に向けた修正点についても言及したが、続けて「彼らの気迫が失点をゼロに抑えられた要因かなと思う」と選手たちのハードワークがクリーンシートに繋がったと讃えた。得点シーンもそうだったが、ヴェルディのハイプレスからのショートカウンターは90分を通して浦和を苦しめていた。そんななか、同監督はこの試合に向けた対策として、「具体的な事象については言及しないが、誰が起点になっているのか、ディフェンスラインは誰を探しながら回しているのか、あるいは切り替わった瞬間に相手がどういったポジションをとっているのか、そこはチームで共有していた」と話しており、狙いを持ってハイプレスとショートカウンターを実行していたことを明かしている。前節の鹿島戦では悔しい思いをしたヴェルディだったが、交代選手を含め全員がハードワークを徹底し、浦和から自信につながる勝ち点3を手にした。