ゲームメーカーのカプコンが主催する「ストリートファイター６」の世界大会「ＣＡＰＣＯＭ ＣＵＰ １２」が１４日、東京・両国の両国国技館で開催された。



４日間にかけて行われた同大会には、世界各地からトッププレイヤー４８人が集い、予選リーグから決勝トーナメントまで白熱の試合が繰り広げられた。

フランスの実力者・Ｋｉｌｚｙｏｕ選手との決勝戦を制したのは、日本のプロリーグでも活躍するさはらだ。新進気鋭の２１歳は優勝を果たし「やったー！」と無邪気に喜びを語った。

今年度からプロとして活動。がむしゃらに練習を積んだ一年だった。「一年最後の大会で集大成を出せたのは、すごいうれしいです」

自国開催の声援にも背中を押された。「みんなの歓声のおかげで緊張なくやれました。ありがとうございます」と感謝を告げた。

優勝賞金は１００万ドルだ。「夢じゃないっすよね。なんだこれはみたいな。現実だと思ってないです」ににっこり。「家族や友達に自分が誇れることがないなというのがあったので、こういう場で優勝ができてすごく良かったです」と胸を張った。

翌１５日には同会場で世界一のチームを決める大会「ストリートファイターリーグ：ワールドチャンピオンシップ２０２５」が開催される。