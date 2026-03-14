濃抹茶サンダー新登場♡ブラックサンダーから宇治抹茶の濃厚チョコ

人気チョコ菓子「ブラックサンダー」シリーズから、新フレーバー「濃抹茶サンダー」が登場します。有楽製菓より、2026年3月17日（火）から全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストアなどで発売。忙しい日々の合間にほっとひと息つきたいときにぴったりな一品です。厳選した宇治抹茶を贅沢に使用し、濃厚な抹茶の風味とブラックサンダーならではのザクザク食感を楽しめる、抹茶好きにうれしいチョコレート菓子です♡

宇治抹茶を贅沢に使用



「濃抹茶サンダー」は、厳選した2種類の宇治抹茶パウダーを使用した本格的な味わいが特長です。

甘味と旨味が際立つ抹茶と、甘味と渋みのバランスが良い抹茶を組み合わせることで、濃厚で奥深い抹茶の風味を実現しています。

甘味・旨味・苦みの絶妙なバランスを追求するため、何度も試作を重ねて完成したこだわりのフレーバー。抹茶好きの方にも満足感のある、濃い味わいを楽しめる一品です。

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抹茶チップで広がる濃厚風味



さらに、国産抹茶を使用した抹茶風味チップを配合。宇治抹茶パウダーとチップの風味が口いっぱいに広がり、抹茶の深い余韻を楽しめます。

また、ビターなチョコレートを下部のみにコーティングすることで、食べ進めるほどに抹茶の味わいがより引き立つ仕上がりに。

ブラックサンダーらしい食べごたえと、濃厚な抹茶の味わいの両方を楽しめます。

新開発クッキーでザクザク食感



ブラックサンダーの魅力でもあるザクザク食感をさらに引き立てるため、新たに「ベーシッククッキー」を開発。

プレーンな味わいのクッキーを配合することで、抹茶の甘味・旨味・苦みの繊細なバランスをより感じやすくしています。

商品名は「濃抹茶サンダー」。内容量は1本、参考小売価格は86円（税込）。

2026年3月17日（火）より全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストアなどで発売予定です。※一部取扱いのない店舗もございます。

抹茶好きにうれしい贅沢チョコ



宇治抹茶の濃厚な味わいと、ブラックサンダーならではのザクザク食感が楽しめる「濃抹茶サンダー」。

忙しい日々の合間のリフレッシュタイムにもぴったりのチョコレート菓子です♡手軽なサイズなので、おやつやちょっとしたご褒美にもおすすめ。

抹茶好きの方はもちろん、新しいブラックサンダーの味を試してみたい方もぜひチェックしてみてください♪