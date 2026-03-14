カーリング女子でミラノ・コルティナ五輪金メダルのチーム・ハッセルボリ（スウェーデン）が、ロコ・ソラーレ（ＬＳ）の妹分に期待を寄せている。

軽井沢国際選手権２日目（１４日、長野・軽井沢アイスパーク）の予選では、ロコ・ステラに７―１、ＧＲＡＮＤＩＲには６―４で勝利。通算成績を３勝０敗とし、準決勝進出を決めた。スキップのアンナ・ハッセルボリは「自分たちの試合はとても良かったし、アイスを読むことがこの３試合を通してできた。それから明日のプレーオフに向けていい試合ができた」と声を弾ませた。

この日はともに日本勢との試合だった。「２チームとも（経験値は）若いけど、テクニックとかもあって、いいチームだと思った。いくつかのミスショットはあったけど、これから将来に向けて頑張っていくチームだと思った」と分析。その上で「午前中に対戦したチームはチーム藤沢（ＬＳ）の妹分だよね？ なので、これから良くなるよ」と笑みを浮かべた。

最後には「明日の２試合もいい試合をして勝ちたい」と決意表明。ミラノ・コルティナ五輪後初の実戦で、女王のすごみを見せることはできるか。