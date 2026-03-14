今節の結果次第でプレミア優勝争いに白旗? マンC指揮官ペップ「勝ち点を落とせば終わりだ」
マンチェスター・シティのジョゼップ・グアルディオラ監督が、ウエスト・ハム戦で勝利できなければプレミアリーグの優勝争いは終わると発言した。イギリス『スカイ・スポーツ』が伝えている。
2位シティは14日のプレミアリーグ第30節で、18位ウエスト・ハムのホームに乗り込む。消化試合が1つ多い首位アーセナルとは、9試合を残して勝ち点7差。ここで10ポイントに広げられるわけにはいかない。
グアルディオラ監督は大一番を前に「勝ち点を落とせば終わりだ」と語った。
「今やプレミアリーグの行方を左右するのはウエスト・ハム戦だ。リーグ戦は最も難しいタイトルだ。間違いなく最も難しいと信じている。もし勝ち点を落とせば、そこで終わりだということを覚悟して臨む」
「いつも言っているが、残り10試合になると、どのチームも何かを懸けて戦っている。降格回避、ヨーロッパリーグ、カンファレンスリーグ、チャンピオンズリーグ、そして優勝のために。ここにいられるのは嬉しい。昨シーズンはこの位置(優勝争い)にはいられなかった」
優勝レースに生き残っていることへの満足感も示した指揮官は「どの試合もそうだが、もう2度目のチャンスはない」と決意を固めた。
2位シティは14日のプレミアリーグ第30節で、18位ウエスト・ハムのホームに乗り込む。消化試合が1つ多い首位アーセナルとは、9試合を残して勝ち点7差。ここで10ポイントに広げられるわけにはいかない。
グアルディオラ監督は大一番を前に「勝ち点を落とせば終わりだ」と語った。
「いつも言っているが、残り10試合になると、どのチームも何かを懸けて戦っている。降格回避、ヨーロッパリーグ、カンファレンスリーグ、チャンピオンズリーグ、そして優勝のために。ここにいられるのは嬉しい。昨シーズンはこの位置(優勝争い)にはいられなかった」
優勝レースに生き残っていることへの満足感も示した指揮官は「どの試合もそうだが、もう2度目のチャンスはない」と決意を固めた。