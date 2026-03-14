a子、新曲「ハーモニー」がTVアニメ『霧尾ファンクラブ』EDテーマに決定。2ndアルバムトラックリスト解禁
a子の新曲「ハーモニー」が、TVアニメ『霧尾ファンクラブ』のエンディングテーマになることが本日に行われた先行上映会にて解禁された。
また、5月20日発売の2ndアルバム『lovely moments』のトラックリストも解禁され、「ハーモニー」も収録されることが公開された。
当楽曲は学生時代の不安定な恋心を、楽曲を構成する要素であるリズムやメロディに例えて表現した1曲。浮遊感のあるウィスパーボイスとシンプルなバンドアンサンブルにより、未熟で繊細な青春時代の尊さ、そして未来への柔らかな希望を感じさせる楽曲となっている。
そして、「lovely moments」のBlu-ray特典映像から＜a子 LIVE TOUR 2025 “Odyssey” at Zepp DiverCity(TOKYO)＞より「PAPER MOON」のライブ映像も公開となった。楽曲はもちろん、＜LIVE TOUR 2026 “JUNO”＞を控える彼女のパワフルなライブパフォーマンスにも注目してほしい。
■2nd アルバム『lovely moments』
2026.5.20(Wed) Release
[発売形態]
・CD Only / PCCA-06480 / 3,300円(税込)
・CD + Blu-ray / PCCA-06479 / 5,940円(税込)
▼予約
https://pony-canyon.lnk.to/ako_lovelymoments_CD
▼Pre Add / Pre Save
https://lnk.to/AKO_lovely_moments
▼『lovely moments』特設サイト
https://akolondog.net/lovely_moments
【収録内容】
[CD収録曲]
全12曲収録
■＜a子 LIVE TOUR 2026 “JUNO”＞
2026年6月7日（日） 【北海道】PENNY LANE 24
2026年6月13日（土） 【福岡】DRUM Be-1
2026年6月14日（日） 【大阪】サンケイホールブリーゼ
2026年6月21日（日） 【愛知】NAGOYA CLUB QUATTRO
2026年8月22日（土） 【東京】LINE CUBE SHIBUYA
▼チケット
【北海道、福岡、愛知公演】 スタンディング 6,500円（税込)+ドリンク代別途
【東京、大阪公演】 指定席 7,500円（税込)
eplus.jp/ako2026/
▼主催 : 各地イベンター / 企画・制作 : IRORI Records
▼お問い合わせ
YUMEBANCHI(大阪) 06-6341-3525 <平日12:00〜17:00>
CREATIVEMAN PRODUCTIONS (東京)：03-3499-6669
マウントアライブ(北海道) 050-3504-8700 <平日11:00〜18:00>
キョードー西日本(福岡) 0570-09-2424
ジェイルハウス（愛知）052-936-6041
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