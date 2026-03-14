a子の新曲「ハーモニー」が、TVアニメ『霧尾ファンクラブ』のエンディングテーマになることが本日に行われた先行上映会にて解禁された。

また、5月20日発売の2ndアルバム『lovely moments』のトラックリストも解禁され、「ハーモニー」も収録されることが公開された。

当楽曲は学生時代の不安定な恋心を、楽曲を構成する要素であるリズムやメロディに例えて表現した1曲。浮遊感のあるウィスパーボイスとシンプルなバンドアンサンブルにより、未熟で繊細な青春時代の尊さ、そして未来への柔らかな希望を感じさせる楽曲となっている。

そして、「lovely moments」のBlu-ray特典映像から＜a子 LIVE TOUR 2025 “Odyssey” at Zepp DiverCity(TOKYO)＞より「PAPER MOON」のライブ映像も公開となった。楽曲はもちろん、＜LIVE TOUR 2026 “JUNO”＞を控える彼女のパワフルなライブパフォーマンスにも注目してほしい。

■2nd アルバム『lovely moments』

2026.5.20(Wed) Release [発売形態]

・CD Only / PCCA-06480 / 3,300円(税込)

・CD + Blu-ray / PCCA-06479 / 5,940円(税込) ▼予約

https://pony-canyon.lnk.to/ako_lovelymoments_CD

▼Pre Add / Pre Save

https://lnk.to/AKO_lovely_moments

▼『lovely moments』特設サイト

https://akolondog.net/lovely_moments 【収録内容】

[CD収録曲]

全12曲収録 恋は生まれたモナリザ朝が近い夜magicTurn It Up (TVアニメ「ダーウィン事変」エンディング主題歌)ずっと消えないラヴ・レターMOVE MOVE (TVアニメ「宇宙人ムームー」第2クールオープニング主題歌)Happy Summer BabyフィールヤングEarl Grayハーモニー (TVアニメ「霧尾ファンクラブ」エンディングテーマ) 恋は生まれたモナリザ朝が近い夜magicTurn It Up (TVアニメ「ダーウィン事変」エンディング主題歌)ずっと消えないラヴ・レターMOVE MOVE (TVアニメ「宇宙人ムームー」第2クールオープニング主題歌)Happy Summer BabyフィールヤングEarl Grayハーモニー (TVアニメ「霧尾ファンクラブ」エンディングテーマ)

■＜a子 LIVE TOUR 2026 “JUNO”＞

2026年6月7日（日） 【北海道】PENNY LANE 24

2026年6月13日（土） 【福岡】DRUM Be-1

2026年6月14日（日） 【大阪】サンケイホールブリーゼ

2026年6月21日（日） 【愛知】NAGOYA CLUB QUATTRO

2026年8月22日（土） 【東京】LINE CUBE SHIBUYA ▼チケット

【北海道、福岡、愛知公演】 スタンディング 6,500円（税込)+ドリンク代別途

【東京、大阪公演】 指定席 7,500円（税込)

eplus.jp/ako2026/ ▼主催 : 各地イベンター / 企画・制作 : IRORI Records ▼お問い合わせ

YUMEBANCHI(大阪) 06-6341-3525 <平日12:00〜17:00>

CREATIVEMAN PRODUCTIONS (東京)：03-3499-6669

マウントアライブ(北海道) 050-3504-8700 <平日11:00〜18:00>

キョードー西日本(福岡) 0570-09-2424

ジェイルハウス（愛知）052-936-6041