w-inds.、25周年スタート。1stアルバム収録の12曲を再録した「Re-Recording」シリーズを12カ月連続配信決定
w-inds.がデビュー25周年を記念したツアー＜w-inds. 25th Anniversary Best Single LIVE TOUR 2026 “GOLDEN SINGLES”＞の初日公演をパシフィコ横浜で迎えた。
本公演では、3月14日より配信開始となった「Forever Memories(Re-Recording)」に続く過去楽曲の再録「Re-Recording」シリーズを、12カ月連続で配信することが発表された。
この12カ月連続配信はw-inds.の最初のアルバム『w-inds. 〜1st message〜』に収録されている12曲になるとのこと。
ツアー初日となった2026年3月14日はw-inds.のメジャーデビュー25周年突入の記念日であり、2001年3月14日に「Forever Memories」を発売した記念日でもある。この記念すべき日に、12カ月連続配信という大きな発表を受けた会場は喜びの声に包まれた。
この12カ月連続配信の今後のスケジュールや、配信タイトルは今後順次発表となるとのこと。
「Forever Memories(Re-Recording)」
2026年3月14日配信開始
https://w-inds.lnk.to/ForeverMemoriesReRec
＜w-inds. 25th Anniversary Best Single LIVE TOUR 2026 “GOLDEN SINGLES”＞
2026年3月14日(土) 神奈川県 パシフィコ横浜 国立大ホール(昼夜2公演開催)
2026年4月12日(日) 京都 ロームシアター京都メインホール
2026年4月19日(日) 栃木県 栃⽊県総合⽂化センター メインホール
2026年4月25日(土) 群馬県 昌賢学園まえばしホール ⼤ホール
2026年5月22日(金) 埼玉県 ⼾⽥市⽂化会館 ⼤ホール
2026年5月23日(土) 埼玉県 ⼾⽥市⽂化会館 ⼤ホール
2026年5月30日(土) 福岡県 福岡国際会議場 メインホール
2026年5月31日(日) 福岡県 福岡国際会議場 メインホール
2026年6月6日(土) 愛知県 Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール
2026年6月7日(日) 愛知県 Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール
2026年7月5日(日) 宮城県 東京エレクトロンホール宮城
2026年7月17日(金) 東京都 J:COMホール八王子
2026年7月24日(金) 東京都 NHKホール
2026年8月8日(土) 大阪府 NHK⼤阪ホール公演
2026年8月9日(日) 大阪府 NHK⼤阪ホール公演
2026年8月10日(月) 大阪府 NHK⼤阪ホール公演
2026年8月11日(火) 大阪府 NHK⼤阪ホール公演
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