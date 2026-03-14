相沢菜々子、2nd写真集を発売 新年度も挑戦たくさん「楽しみにしていただけたら」
グラビアアイドルで俳優の相沢菜々子が14日、都内で2nd写真集『相沢菜々子写真集 TOW』（玄光社）の発売記念イベントを開催した。
【写真】白のふんわりワンピースで笑顔を見せる相沢菜々子
千葉、浜松、熱海で撮影された一冊で「いろんなエピソードがある面白い写真集だと思います」とアピールした。お気に入りカットは水の中での1枚。あまりレタッチをしていないそうで「生々しくて鳥肌も写っているんです。昨今、AIで加工できたり、綺麗なレタッチも流行りだと思うんですけど、その時代に生っぽい写真で原点回帰じゃないですけど、ありのままを見せる。29歳の私が作った写真集になっていればいいなと思いまして」と話した。
表紙は力強い視線を向けるカット。異例のガラス越しの1枚で「芯の強い感じで。目の強い感じが出ていて私が好きだったので推させていただきました」とする。自己採点は「775点です。菜々子なので」と笑顔を見せた。
間もなく新年度。抱負を問われると「今年30歳になる。今年もいろいろ挑戦があります。フォトエッセイの話もあったり、グラビアをさせていただく過程でグラビアを撮りたいなと思いました。いろんな人の力を借りながら、お芝居や声優業で力を入れていけたら。文章も書きたいです。29歳、30歳だから書けることを残さなきゃなと思います。皆さんをずっと驚いていられる状況に巻き込んでいけると思うので楽しみにしていただけたら」と宣言していた。
【写真】白のふんわりワンピースで笑顔を見せる相沢菜々子
千葉、浜松、熱海で撮影された一冊で「いろんなエピソードがある面白い写真集だと思います」とアピールした。お気に入りカットは水の中での1枚。あまりレタッチをしていないそうで「生々しくて鳥肌も写っているんです。昨今、AIで加工できたり、綺麗なレタッチも流行りだと思うんですけど、その時代に生っぽい写真で原点回帰じゃないですけど、ありのままを見せる。29歳の私が作った写真集になっていればいいなと思いまして」と話した。
間もなく新年度。抱負を問われると「今年30歳になる。今年もいろいろ挑戦があります。フォトエッセイの話もあったり、グラビアをさせていただく過程でグラビアを撮りたいなと思いました。いろんな人の力を借りながら、お芝居や声優業で力を入れていけたら。文章も書きたいです。29歳、30歳だから書けることを残さなきゃなと思います。皆さんをずっと驚いていられる状況に巻き込んでいけると思うので楽しみにしていただけたら」と宣言していた。