◇オープン戦 日本ハム8―1巨人（2026年3月14日 東京ドーム）

初の開幕スタメンへ、日本ハム・水谷瞬外野手（25）が強烈な一発を放った。

2点リードで迎えた4回に1点を加え、なおも1死満塁。巨人2番手・マタの外角高め154キロを逆方向となる右翼席へ豪快に運んだ。今オープン戦2号は“プロ初”となる満塁弾となり「力のある球を良い形で打てたんじゃないかなと思います」と、胸を張った。

ホームランを狙って打った。シーズンであれば、追加点が欲しい場面。しかし、オープン戦ということもあり「自分が目指しているスター選手はああいうところで一本を打てる選手だと思っている」と水谷。打席に入る前に横尾打撃コーチに「ホームラン打ってきます」と、“予告”した通りのアーチを描いた。

昨季からの定位置は1番だが、新庄監督は「満塁でホームラン打ってくれるなら、5、6番でも面白いな」と打順の昇格プランを口にした。水谷は言う。「狙って打てるものではないが、ホームランを狙う打席はシーズンの中でも大事かなと。今後、そういうホームランを打てるバッターになっていく中ではここぞで決めていけるように」と、シーズンを見据えた。