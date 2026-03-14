「オープン戦、巨人１−８日本ハム」（１４日、東京ドーム）

昨季限りで現役を引退した長野久義氏が引退試合に臨み、鮮やかに中前打を記録。日本ハムファンも拍手を送るなど、東京ドームが一つになった光景を監督、選手らが証言する。

試合後、阿部監督は大歓声の本拠地に「長さんを象徴しているよね」と感慨深げ。改めてすごさを問われると、「こうやって（引退から）何もしてない人がね、ボコって打つんだからね。やっぱ天才ですよね」と絶賛した。

また原前監督はセレモニーにサプライズで登場。「オープン戦の中で引退試合と銘打って、これだけのファンのお客様が来てくださるというのはね、改めて長野久義という選手の偉大さというものが、私自身も認識を新たにすげえなと思いました」といい、「これだけ最後にファンの方がね、おまえさんを見に来てくれてるっていうことはね、正しい野球人生だったと思うよ、と。それと同時に感謝を大事にしていこうねというようなことを言ったと思います」と直接言葉をかけた。

また１２年に最多安打を分け合った坂本はベンチ最前列で最後の安打を見届けた。試合後には「さすがですね。よかったです、最後にあぁいうヒットも見られて、フライを捕る姿も見られたので、みんなうれしかったんじゃないですか」と笑みを浮かべた。

長野を象徴する引退試合。長野は１６年間の野球人生を「本当に周りの方に恵まれた野球人生」とし、後輩たちには「とにかく野球を楽しんで、もちろん勝ち負けはあると思いますけど、そういうプレッシャーも感じながら頑張ってほしいなと思います。オープン戦でホームランが出ていないみたいなので、早く誰か１本打ってほしいですね」とエールを送った。