PLAZAで平成ムード全開♡Y2Kピンクアイテムが集まる春イベント

全国のPLAZAでは、2026年3月15日(日)～4月16日(木)まで、ピンクをテーマにした春のプロモーション「JUST PINK IT!」を開催。平成レトロを感じるY2Kテイストのアイテムや限定コラボグッズなど、見ているだけで気分が上がるピンクの世界が広がります。さらに、ピンクアイテムを身につけて来店するとノベルティがもらえる特別キャンペーンも実施。春気分を盛り上げる、PLAZAならではのイベントに注目です♡

平成レトロ×Y2Kピンク

今年の「JUSTPINKIT!」のテーマは、どこか懐かしくキャッチーなY2K。平成レトロの空気感をまとったピンクのアイテムが、PLAZAの店頭を華やかに彩ります。

PIKO、ハワイ大学、MLB、HUNTER、KELTY、BAGGU、CalvinKlein、POLOなど、人気ブランドとのスペシャルコラボも登場。

それぞれのブランドらしさにPLAZAのピンクエッセンスを加えた限定アイテムは、ここでしか手に入らない特別なラインナップです。

また、PLAZAオリジナルブランド「PLAZABASICS」からも、日常をポジティブに彩るピンクコレクションが登場。雑貨やアパレルなど、春のおしゃれを盛り上げるアイテムがそろいます。

※MLB商品はMLBと株式会社グレイスの商品化契約に基づき展開するものです。

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ピンクで来店キャンペーン

3月15日(日)からは、「WEARPINK!キャンペーン」もスタート。

ピンクカラーのアイテムを身につけてPLAZAに来店し、スタッフに声をかけると「オリジナルステッカー」(非売品)がプレゼントされます。

このステッカーはスマートフォンのライト部分に貼り、フラッシュをオンにして撮影すると、まるでピンクの世界に入り込んだような写真が撮れるユニークな仕掛け付き。

ファッションだけでなく、ネイルやヘアカラーなどのピンクも対象なので、自由なスタイルで楽しめます。

※PLAZANEWSSTAND赤坂店、アウトレット店(全店舗)、オンラインストアは対象外です。

※プレゼントはピンクのアイテムを身に着けてスタッフにお声がけいただいた方全員にお渡しします。

※おひとり様につき1点のプレゼントです。数量限定、なくなり次第終了です。

限定ノベルティも登場

プロモーション期間中は、PLAZAでのショッピングを楽しめるノベルティキャンペーンも実施。

■トリプルキーホルダー(非売品)

対象：全国のPLAZA

条件：3,000円以上お買い上げのPLAZAPASS本会員

※1会計につき1点プレゼント

■スライドミラー(非売品)

対象：PLAZAオンラインストア

条件：5,500円以上お買い上げのPLAZAPASS本会員

※ご注文1件につき1点プレゼント

オンラインストアでは、MDディスクモチーフのスライドミラーがもらえるなど、平成レトロ感あふれるノベルティも注目です。

春はピンクで気分UP

PLAZAの「JUST PINK IT!」は、平成レトロなY2Kテイストとトレンドのピンクが融合した春限定イベント。人気ブランドの限定コラボや、ここでしか手に入らないノベルティなど、ワクワクする仕掛けが盛りだくさんです。ピンクのアイテムを身につけて、ぜひPLAZAの店頭へ。春気分を盛り上げる“最強ピンク”の世界を楽しんでみてください♡