◇オープン戦 日本ハム8―1巨人（2026年3月14日 東京ドーム）

日本ハムの矢沢宏太投手（25）が、14日の巨人とのオープン戦で今季1号を放った。この日は、巨人・長野の引退試合。大の巨人ファンで幼少期から見ていた憧れの選手の前で、自慢のバッティングを披露した。

「もう完璧でした。打球方向としてはあの辺を狙っていてしっかり芯にあたりました。思ったり角度が出ましたけど、良い打球でした」

2点リードの4回一死走者なし、カウント2―1から左翼の頭上を越えるフェンス直撃の二塁打。水谷のオープン戦第2号となる満塁打などで一挙5得点のビックイニングの契機を作った。また、7点リードで迎えた8回には、オープン戦1号。船迫の高め直球を振り切り、ライトスタンド上段へ運んだ。「自分が打てると思ったら思いっきり振り抜くと意識している」という矢沢だからこその一打に、横尾打撃コーチも「普通の人が打てないようなところも手を出していく。それは彼の良いところ。引き続きやりながら、狙い球を絞って打っていったらいい」と、後押しした。

8回裏には、長野が代打で登場。巨人応援席に1番近い右翼の守備についていた矢沢は「ネクストに（長野が）来た時から盛りあがっていて…。声の圧って結構気持ちいいじゃないですか。良い時間だったなと思いました」と振り返った。試合後の引退セレモニーもグランドに残ってベンチで見守り「最後、（近い）この距離で（長野を）見られたので。うれしかったです」と、笑みをこぼした。