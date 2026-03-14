国内初の大規模ポッドキャストフェス「ＪＡＰＡＮ ＰＯＤＣＡＳＴ ＦＥＳＴＩＶＡＬ ２０２６」が１４日、東京・赤坂サカス広場で開幕した。ラジオ・テレビ・新聞の垣根を越え、個人クリエイターまでが集結する異例の祭典。初日は１７の公開収録が行われ、人気タレントたちが爆笑トークで赤坂を熱狂させた。

ＴＢＳ ＰＯＤＣＡＳＴ「永野はミスターＴＢＳ」のステージには、お笑いタレントの永野と、演劇・コントユニット「ダウ９００００」主宰の蓮見翔が登場した。

第７０回岸田國士戯曲賞を受賞したばかりの蓮見に対し、永野は「おめでとうございます」と祝福。しかし、蓮見が「マネジャーの電話が鳴り止まないと思ったら、新聞社１社の取材依頼で止まった」と自虐的に語ると会場は爆笑に。さらに、２８歳で劇作家の頂点に立った蓮見に対し、永野は「僕の２８歳は前の事務所をクビになった年」と衝撃の過去を明かし、さらなる笑いを誘っていた。

文化放送「髭男爵 山田ルイ５３世のルネッサンスラジオ」の公開収録では、山田ルイ５３世がパパの顔をのぞかせた。この日、娘の卒園式に出席してから会場入りしたという山田。「ちっちゃい子が３０人ぐらい歌ってて、親御さんみんな泣いてね。すごく清々しくて爽やか。『頑張れよ！俺の娘』！」と叫ぶと、会場からは温かい拍手が送られた。

一方で、隣の永野のステージから漏れ聞こえる大歓声に対し「向こうではＷＢＣのパブリックビューイングかなんか見てんのかな。大谷が打ったんかなっていうぐらいのうわーっていう歓声」と、ポッドキャストらしからぬ？熱狂ぶりに驚きを隠せない様子だった。

俳優の桐谷健太と一ノ瀬ワタルによる「きりのせラジオ」では、二人の規格外な出会いが明かされた。かつて格闘家だった一ノ瀬が、試合で「睾丸が片方割れてしまう」という大けがを負ったエピソードを披露。それを聞いた桐谷が「ちょっと待って。その話、聞かせて！」と食いついたことが交流の始まりだったという。桐谷から「電話番号教えて？」と聞かれた際、一ノ瀬は驚きのあまり約１メートルも跳び上がったという驚愕の秘話も飛び出し、会場を沸かせた。

イベントは１５日まで開催され、２日目にはＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴの村上信五や、くりぃむしちゅーの有田哲平ら豪華メンバーが登場する予定だ。