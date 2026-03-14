【金鯱賞】冨田有紀アナのチョイ足しキーワード『苦戦！？美浦所属の騎手！、1番人気とディープインパクト系、無双！川田騎手×中内田厩舎』
【動画】金鯱賞 とみチョイ｜https://youtu.be/Wtqqf8nD_0A
テレビ東京・冨田有紀アナから『第62回金鯱賞（GII）』のチョイ足しキーワードをお届け！
第62回金鯱賞（GII）枠順
2026年3月15日（日）1回中京2日 発走時刻：15時15分
枠順 馬名（性齢 騎手）
1-1 ドゥラドーレス（牡7 戸崎圭太）
2-2 ジューンテイク（牡5 武豊）
3-3 ジョバンニ（牡4 松山弘平）
3-4 アーバンシック（牡5 三浦皇成）
4-5 ディマイザキッド（牡5 柴田善臣）
4-6 ヴィレム（牡5 M.ディー）
5-7 ニシノレヴナント（セ6 野中悠太郎）
5-8 アラタ（牡9 横山典弘）
6-9 シェイクユアハート（牡6 古川吉洋）
6-10 セキトバイースト（牝5 浜中俊）
7-11 キングズパレス（牡7 菊沢一樹）
7-12 クイーンズウォーク（牝5 川田将雅）
8-13 ホウオウビスケッツ（牡6 岩田望来）
8-14 サフィラ（牝5 丸山元気）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。