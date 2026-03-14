インターネットで配信される音声コンテンツ「ポッドキャスト」を手がけるラジオ、テレビ、新聞などが一堂に介する国内初の大規模イベント「ＪＡＰＡＮ ＰＯＤＣＡＳＴ ＦＥＳＴＩＶＡＬ ２０２６」が１４日、東京・赤坂サカス広場で開幕した。

俳優の桐谷健太、一ノ瀬ワタルは、１０年来の友情でトークを繰り広げる番組「きりのせラジオ」（テレビ東京コミュニケーションズ）の公開収録を行い、２人の出会いのエピソードを語った。

当時、格闘家として活動しながらエキストラのアルバイトをしていた一ノ瀬。試合中に相手の蹴りが下腹部に入るアクシデントに見舞われ、片方の睾丸が割れる大けがを負ったという。ある現場で撮影後、スタッフにその話をしていたところ、「ちょっと待って。その話、聞かせて！」。その声の主が桐谷だったという。

そこから交流が始まり、親交を深めてきた２人。憧れの桐谷から「携帯の番号、教えて？」とお願いされた一ノ瀬が驚きと喜びのあまり、約１メートルほど跳び上がったエピソードも披露された。

１４、１５日の２日間開催。両日で約３０番組が参加する。