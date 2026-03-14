中国海南省瓊海でライチ栽培拡大 協同組合が農村振興を後押し
【新華社海口3月14日】中国海南省瓊海（けいかい）市の彬村山華僑経済区で、ライチ栽培が拡大している。春の農繁期を迎え、ライチはすでに開花し、一部では実が付き始めており、果樹農家は花や実を守る管理作業や病害虫対策に追われている。
同地区ではかつて栽培技術や科学的な管理が十分でなかったため、ライチ栽培は収量が伸びず、農家の収益も低かった。こうした状況を改善するため、農家の李世武（り・せいぶ）さんが中心となって2023年に協同組合「彬荔合作社」を設立。栽培技術の講習や指導を農家に無償で提供するとともに、農業資材の共同購入、農産物の販売、保管、輸送などの総合サービスを行っている。科学的な栽培技術の導入により、ライチの収量は増え、農家の所得も大きく向上した。
李氏によると、合作社には現在、100戸余りの農家が加わり、ライチの栽培面積は約千ムー（約67ヘクタール）に上る。平均収量は1ムー（約667平方メートル）当たり約1トンで、生産額は1万5千〜2万元（1元＝約23円）となっている。
近年は地元政府も優良品種の導入を進めるとともに、専門合作社の設立などを通じて農家の経営コストを引き下げ、ライチ産業の標準化や規模化を推進。現代的な農業産業体系の構築を進め、農村振興につなげている。（記者/許雨深）