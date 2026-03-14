１１日、海南省瓊海市のライチ園で、実の付き具合を確認する彬荔合作社の李世武社長。（瓊海＝新華社記者／許雨深）

【新華社海口3月14日】中国海南省瓊海（けいかい）市の彬村山華僑経済区で、ライチ栽培が拡大している。春の農繁期を迎え、ライチはすでに開花し、一部では実が付き始めており、果樹農家は花や実を守る管理作業や病害虫対策に追われている。

同地区ではかつて栽培技術や科学的な管理が十分でなかったため、ライチ栽培は収量が伸びず、農家の収益も低かった。こうした状況を改善するため、農家の李世武（り・せいぶ）さんが中心となって2023年に協同組合「彬荔合作社」を設立。栽培技術の講習や指導を農家に無償で提供するとともに、農業資材の共同購入、農産物の販売、保管、輸送などの総合サービスを行っている。科学的な栽培技術の導入により、ライチの収量は増え、農家の所得も大きく向上した。

１１日、海南省瓊海市で、栽培農家と交流する彬荔合作社の李世武社長（奥左）。（瓊海＝新華社記者／許雨深）

李氏によると、合作社には現在、100戸余りの農家が加わり、ライチの栽培面積は約千ムー（約67ヘクタール）に上る。平均収量は1ムー（約667平方メートル）当たり約1トンで、生産額は1万5千〜2万元（1元＝約23円）となっている。

近年は地元政府も優良品種の導入を進めるとともに、専門合作社の設立などを通じて農家の経営コストを引き下げ、ライチ産業の標準化や規模化を推進。現代的な農業産業体系の構築を進め、農村振興につなげている。（記者/許雨深）

１１日、海南省瓊海市のライチ園で、花と実を守るため幹の樹皮を剥ぐ作業を行う農家。（瓊海＝新華社記者／許雨深）

１１日、海南省瓊海市の彬村山華僑経済区のライチ園で、実を付け始めたライチ。（瓊海＝新華社記者／許雨深）

１１日、海南省瓊海市の彬村山華僑経済区のライチ園で、枝いっぱいに咲いたライチの花。（瓊海＝新華社記者／許雨深）