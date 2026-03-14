脳梗塞（こうそく）を発症して治療中のアイドルグループ「Nu FEEL.（ニューフィール）」の鈴木愛來（さら、19）が14日、5月に手術を受けることを自身のX（旧ツイッター）で明かした。

「5月に手術することが決まったので、両親に行田八幡神社まで連れてきてもらい、ご祈祷をしていただきました」とつづり、「そのお陰か今日はいつもより体調が良かったよ」と前向きな報告を。「みんなは元気かな？」とファンに呼びかけるように記した。

この投稿には「うまくゆきますように」「無理しないで一歩一歩治してまた元気な姿を見せてください！」「手術が無事成功しますように」「手術がうまくいきますように、さーたんの笑顔が見たいから待ってます」「絶対に成功すると信じよう。もう一度ステージに立つことを強く願おう」と、多くのエールが寄せられていた。

鈴木は2月に脳梗塞を患っていることを公表。1月にグループ加入が発表された直後の出来事だった。その後、入院して治療を続け、同28日に退院を報告していた。

埼玉県の行田八幡神社は、難病封じなどで知られる。鈴木は投稿に、マスク姿で願掛けの絵馬を手にした写真を添えた。

鈴木は23年にSKE48の一員として活動。25年に卒業した。