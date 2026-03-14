４日のアーセナル戦で左足首を負傷した三笘。(C)Getty Images

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　現地３月14日に開催されるプレミアリーグの第30節で、三笘薫が所属する14位のブライトンが11位のサンダーランドとアウェーで対戦する。

　この一戦に先立ってスターティングメンバーが発表され、前節のアーセナル戦で左足首を負傷した三笘はメンバー外となった。

　前日会見で、ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は、日本代表アタッカーの状態について、こう説明していた。
 
「今日のトレーニングの様子を見なければならない。今日のトレーニングが終わるのを待って、決断を下さなければならない。それほどひどい状態ではない。CTスキャンでは損傷は見られず、あとは痛みに耐えられるかどうかだけだ」

　メンバー入りできなかったということは、痛みが残っているということなのかもしれない。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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