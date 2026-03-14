【3月14日 2025-26大同生命SVリーグ男子 第17節 ヴォレアス北海道×VC長野トライデンツ】



4連敗中と勝利が欲しいヴォレアス北海道は、ホームで25連敗中のVC長野トライデンツと対戦しました。



第1セットの序盤から、5点差つけられて追いかける展開。それでもこの試合チームトップ13得点のアタックを決めたティモ・タンメマー選手が一時同点に追いつく活躍を見せますが、VC長野トライデンツのレシーブやアタックなどが立て続けに決められて、第1セットを先取されます。





意地を見せたいヴォレアス北海道第2セットは今季から加入のメルト・タンメアル選手が強烈なアタックなどを決めて17-13と４点の差を広げます。しかし、サーブなどミスが目立ち、23-25とこのセットも落としてしまいます。その後の第3セットもVC長野トライデンツの勢いを止められず、ヴォレアス北海道は、まさかのストレート負け。25連敗中の相手に白星を献上し、5連敗となりました。試合後、ヴォレアス北海道のエドクラインHCは「大切なのはここからどう対応するかです。明日はまた新しい試合です。しっかりリセットして、再び戦う準備をしたいと思います。本日も温かいご声援を本当にありがとうございました」とコメントしました。