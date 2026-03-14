今春4月より毎週火曜よる24時24分〜24時54分にて放送 日本テレビ系の新音楽番組「夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-」（読み：よるのおと）。初回は4月7日（火）24時24分スタート。初回放送に先駆けた特番を3月31日（火）25時29分〜25時59分 関東ローカルで放送する。

先日、MCとして菊池風磨（timelesz）の出演を発表したが、この度、もう一人のMCとして畑芽育の出演が決定！

畑にとって番組MCを務めるのは今回が初めて。俳優として映画やドラマ、CMなど幅広い作品で活躍する畑が、本番組では菊池とともに、MCとしてアーティストの魅力や楽曲の背景にあるストーリーを深く引き出していく。

「夜の音」は、毎週1組のアーティストを迎え、楽曲に込めた想いや背景を丁寧に紐解きながら、その物語を凝縮したスタジオライブを届ける“あなたへ贈る”新たな音楽番組。MCとのトークや映像演出を通して、普段はなかなか見ることのできないアーティストの創作の裏側や苦悩に迫る。そしてクライマックスでは、振付師や映像クリエーター、舞台監督など各分野のトップクリエーターとタッグを組み、楽曲の世界観を最大限に表現した特別なステージングをお届けする。

■畑芽育 コメント

アーティストの皆さんが楽曲に込めた想いや、その背景にある物語を深く知ることができる、とても魅力的な番組だと感じました。俳優として作品に向き合う中で、主題歌や挿入歌など、音楽が物語の感情を何倍にも広げてくれる瞬間に何度も感銘を受けました。そんな音楽への感謝の気持ちも胸に、MCとしてアーティストの皆さんの言葉や、音楽に込められた想いを丁寧に引き出していけたらと思っています。初めてMCという大役を任せていただき緊張もありますが、菊池風磨さんと共に特別な時間をお届けできるよう精一杯務めたいと思います。