プロ野球界を代表する王貞治さんの「一本足打法」やイチローさんの「振り子打法」はバッティング時にタイミングを取りやすくする――。

そんな通説を裏付ける研究論文を、静岡大情報学部・宮崎真教授（５４）らが発表した。研究グループは、狙い球に合わせて足を動かすことで、様々な球速に対応しやすくなる可能性を実験データで示した。

野球の打者は、過去に見た投球の球速やタイミングの平均を脳で学習し、それを頼りに次の打席でタイミングを計っている。研究グループは、狙い球に絞って補足動作をした時に、打者の脳がタイミングを学習する仕組みに着目して実験を行った。

実験には無作為に選んだ男女計６０人が参加した。黒い画面の中央の１点で光を等間隔に点滅させ、参加者はタイミングを計りながら３回目の点滅に合わせ、条件に応じて利き手でボタンを押した。

実験は、〈１〉足の補足動作を使ってタイミングを取る〈２〉補足動作をしない〈３〉空いている手で補足動作を取る――の三つのグループに分けて実施された。点滅の間隔は、速球（０・４５〜１・０５秒）と遅い球（１・２〜１・８秒）の２パターンからランダムに選ばれた。各参加者が６４０回ずつ実験を行った結果、足でタイミングを取ったグループが最も適切なタイミングでボタンを押すことができた。

研究グループは「狙い球を絞り、異なる体の部位の動作を組み合わせることで、それぞれの球速に適したタイミングを取りやすくなることが示唆された。スポーツスキルを説明する上で重要な要素になる」と指摘。宮崎教授は「３月はワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）が開催されている。球場やテレビで試合を観戦しながら選手の動きに注目してみて」と話した。

研究グループの会社員田中佑真さん（２５）は「野球選手のプレー動画を見て足の予備動作が打率に通じていると思ったが、それが論文として示されてうれしい」とほほ笑み、同大大学院で情報学を専攻する高木陸さん（２３）は「ソフトテニスで足を使った方が当たりやすいと感じていたので、実験結果を知って納得できた」と振り返った。

研究論文は２月中旬、米・オンライン総合科学誌「ｉＳｃｉｅｎｃｅ」で公開された。研究グループは現在、足を使った補足動作の有効性について仮想現実（ＶＲ）や実際のスポーツ現場で検証を進めている。