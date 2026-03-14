【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝読売取材団】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは第９日の１４日、アルペンスキー女子回転（座位）で村岡桃佳（トヨタ自動車）が７位に入り、同種目の立位で本堂杏実（コーセー）は１０位だった。

距離スキーの混合オープン１０キロリレーで日本（新田、森、川除）は７位、混合１０キロリレーの日本（源、岩本啓、阿部、岩本美）は８位。アイスホッケーの日本は７、８位決定戦でスロバキアに０―１で敗れ、最下位の８位で大会を終えた。

スーパー大回転と大回転で銀に輝いた女子座位の村岡に、自分へのご褒美を尋ねると「正直休みがほしい」と即答した。満身創痍（そうい）の状態でも「無理やりにでも体を動かして滑り抜く」と最終種目の回転に臨み、７位で４度目の冬季パラを終えた。

１回目７位で迎えた２回目。左ターンの際、けがのためにまだ痛みの残る左肩付近でポールを倒しながら通過し、タイムを縮めようと必死に滑ったが、順位を上げることはできなかった。

昨年秋の左鎖骨のけがなどで、「滑っている際の恐怖心が強くなった。今までにないくらい」（石井沙織ハイパフォーマンスディレクター）というほど村岡は神経をすり減らしてきたという。本番まで限られた時間の中、照準を定めた大回転を終えた日の夜は「スマホを少し見ただけで力尽きた」。心身ともに力を使い果たした。

「結果にすべて満足できるわけではない。それでも、ここまでの過程を踏まえると自分のことを褒めてあげてもいいんじゃないかなと思う」。ふだんは自身に厳しい村岡には珍しく自分のパフォーマンスに、納得の及第点を与えた。

重圧から解き放たれたばかりで、まだ次の大会までは考えられないという。心身ともに癒えた時、新たな道のりがスタートする。（佐藤雄一）