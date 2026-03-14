「いつも同じ合わせ方」な人へ！【グローバルワーク】大人の垢抜け「ジーンズコーデ」

ジーンズは好きだけれど、気づけば同じような着こなしばかり……。大人がジーンズコーデをアップデートするなら、きれいめアイテムと合わせて上品に仕上げてみて。今回は【グローバルワーク】のジーンズを使った、おしゃれスタッフが提案するコーデを紹介します。

シャツレイヤードで知的な大人カジュアル

【グローバルワーク】「GOODデニムイージーパンツ」\5,990（税込）

ゆったりシルエットのジーンズに、ストライプシャツ × セーターを重ねたレイヤードコーデ。ジーンズはワイドながらも広がりすぎないシルエットです。きちんと感のあるトップスを合わせることで、カジュアルコーデが大人仕様に。足元はローファーやフラットシューズで引き締めるのがポイントです。

ベスト投入で一気に春の旬顔コーデへ

シンプルな黒トップスに端正なベストを重ねるだけで、ジーンズコーデがぐっと大人らしく垢抜けそう。縦ラインを強調するロングベストなら、体型カバーにもひと役買ってくれるはず。いつものシンプルコーデを格上げしたい人は、アイテムごとまるっと真似してみて。

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Writer：licca.M