timeleszの菊池風磨さん（31）がMCを務めることが発表されていた、日本テレビの新音楽番組『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』にもう一人のMCとして、俳優の畑芽育さん（23）が出演することが決定しました。

俳優として映画やドラマ、CMなど幅広い作品で活躍する畑さんですが、番組MCを務めるのは初めてです。

就任を受け、畑さんは「俳優として作品に向き合う中で、主題歌や挿入歌など、音楽が物語の感情を何倍にも広げてくれる瞬間に何度も感銘を受けました。そんな音楽への感謝の気持ちも胸に、MCとしてアーティストの皆さんの言葉や、音楽に込められた想いを丁寧に引き出していけたらと思っています。初めてMCという大役を任せていただき緊張もありますが、菊池風磨さんと共に特別な時間をお届けできるよう精一杯務めたいと思います」とコメントを寄せています。

■番組では特別なステージをお届け

『夜の音』は、毎週1組のアーティストを迎え、楽曲に込めた思いや背景を丁寧にひもときながら、スタジオライブを届ける“あなたへ贈る”新たな音楽番組。

MCとのトークや映像演出を通して、普段はなかなか見ることのできないアーティストの創作の裏側や苦悩に迫ります。

クライマックスでは、振付師や映像クリエーター、舞台監督など各分野のトップクリエーターとタッグを組み、楽曲の世界観を最大限に表現した特別なステージをお届けします。

『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』の初回は、4月7日（火）深夜24時24分〜24時54分に地上波で放送。初回放送に先駆けた特別番組（関東ローカル）を、3月31日（火）深夜25時29分〜25時59分に放送します。