畑芽育、日テレ新音楽番組『夜の音』で初の番組MC就任 菊池風磨とタッグ「精いっぱい務めたい」【コメント全文】
俳優の畑芽育が、日本テレビ系新音楽番組『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』（4月7日スタート、毎週火曜 深0：24〜深0：54）のMCを務めることが14日、発表された。畑にとって番組MCを務めるのは今回が初めてとなり、先立って発表されていた菊池風磨（timelesz）とともに初のレギュラー音楽番組MCを務める。
【場面写真】菊池風磨が思わず制止…求め合う濃厚キス
同番組は、毎週1組のアーティストを迎え、アーティストが楽曲に込めた想いや背景を丁寧にひも解きながら、その物語を凝縮したスタジオライブをお届けする“あなたへ贈る”新たな音楽番組となる。
MCとのトークや映像演出を通して、普段はなかなか聴けないアーティストの音楽に向き合う姿勢や苦悩を掘り下げる。そして、クライマックスは振付師や映像クリエーター、舞台監督など、各業界のトップクリエーターとタッグを組み、楽曲の世界観を最大限表現するステージングで届ける。
【コメント全文】
アーティストの皆さんが楽曲に込めた想いや、その背景にある物語を深く知ることができる、とても魅力的な番組だと感じました。俳優として作品に向き合う中で、主題歌や挿入歌など、音楽が物語の感情を何倍にも広げてくれる瞬間に何度も感銘を受けました。そんな音楽への感謝の気持ちも胸に、MCとしてアーティストの皆さんの言葉や、音楽に込められた想いを丁寧に引き出していけたらと思っています。
初めてMCという大役を任せていただき緊張もありますが、菊池風磨さんと共に特別な時間をお届けできるよう精いっぱい務めたいと思います。
【場面写真】菊池風磨が思わず制止…求め合う濃厚キス
同番組は、毎週1組のアーティストを迎え、アーティストが楽曲に込めた想いや背景を丁寧にひも解きながら、その物語を凝縮したスタジオライブをお届けする“あなたへ贈る”新たな音楽番組となる。
【コメント全文】
アーティストの皆さんが楽曲に込めた想いや、その背景にある物語を深く知ることができる、とても魅力的な番組だと感じました。俳優として作品に向き合う中で、主題歌や挿入歌など、音楽が物語の感情を何倍にも広げてくれる瞬間に何度も感銘を受けました。そんな音楽への感謝の気持ちも胸に、MCとしてアーティストの皆さんの言葉や、音楽に込められた想いを丁寧に引き出していけたらと思っています。
初めてMCという大役を任せていただき緊張もありますが、菊池風磨さんと共に特別な時間をお届けできるよう精いっぱい務めたいと思います。